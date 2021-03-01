Психологи назвали основные страхи россиян из-за пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса в России увеличилось число граждан с психическими и психологическими расстройствами, в разных регионах страны прирост составил от 10 до 30%. О том, как пандемия повлияла на состояние людей, — в материале ФАН.

Время перемен и трансформации

Как отметила психолог Надежда Акимова, уже почти год россияне находятся под влиянием пандемии. Для всех это время стало моментом перемен и трансформации, даже для самых заядлых скептиков, которые до сих пор не верят в существование вируса.

«На протяжении всего времени большинство россиян обращались за помощью к психологам, когда резко возрастало число заболевших в том или ином регионе. Больше всего это затронуло большие города и мегаполисы. Многие работники перешли в онлайн и предлагали свои услуги как за плату, так и благотворительно. Пандемия подняла глубинные страхи людей, обострила тревожность у находящихся в пограничных состояниях. Люди стали чаще всего обращаться к психологам и психотерапевтам с такими темами, как состояние неопределенности, утрата работы и близких, страх болезни и смерти, страх потери близкого, страх потери работы и бизнеса», — пояснила Надежда Акимова.

По словам собеседницы Федерального агентства новостей, нельзя сказать, что пандемия изменила отношение к психологам и психотерапевтам, но к ним за консультацией обращались многие люди, которые раньше этого никогда не делали.

«Очень часто коронавирус становится причиной, которая запускает другие болезни, даже если они не были хроническими или вообще отсутствовали. Молодое поколение реже сталкивается с такими последствиями. У них больше страдает эмоциональное состояние, появляется легкая депрессия, тревожность. Кроме того, поднимаются различные страхи, проблемы с весом. Все люди, независимо от возраста, сталкиваются с проблемами дыхания. Здесь самое простое, что поможет всем, — ежедневные пешие прогулки», — добавила Надежда Акимова.

Психолог рекомендует постепенно увеличивать время прогулки, стараться приблизиться к полутора часам. Также в любом возрасте для улучшения дыхания и естественной вентиляции легких всем рекомендуют посещать занятия по йоге смеха. Такая практика создает новое эмоциональное состояние, а смех вернет радость, легкость и позитивный настрой.

Взаимные упреки

Клинический психолог, нейропсихолог Александра Кондрахина также считает, что за время пандемии психологическое состояние россиян в целом усугубилось. С момента снятия жестких мер изоляции возросло количество обращений граждан за психологической помощью. На первый план вышли запросы, связанные с депрессивными состояниями, депрессиями и паническими атаками.

«Не избежали обращений к психологу семейные пары со стажем и молодые супруги. Их больше интересовала тема детско-родительских взаимоотношений, непонимание партнеров, взаимные упреки. Конфликтные ситуации возросли и на почве потери работы. Также отмечается прирост обращений среди лиц подросткового возраста или совсем молодых людей до 30 лет. Их обращения чаще были связаны с физическим или психологическим насилием со стороны близких родственников, суицидальные мысли, а у кого-то и попытки суицида, а также расстройства пищевого поведения. Ко всему прочему, обращения за психологической помощью были связаны и со страхами заболеть», — добавила Александра Кондрахина.

По ее словам, примерно с апреля 2020 года за помощью к психологам или психотерапевтам обращались лица, у которых в весенний период обостряются психические заболевания. К ним добавилось значительное количество граждан, которые не в состоянии были справиться самостоятельно с новыми условиями существования: дистанционная работа, постоянное нахождение в одном пространстве, страхи за свое здоровье.