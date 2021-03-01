Цымбалюк-Романовской прочат место ведущей шоу «Модный приговор»

Москва, 1 марта. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, экс-жена актера Армена Джигарханяна, поделилась совместным фото с историком моды Александром Васильевым и сделала ему лестный комплимент.

Цымбалюк-Романовская — частая гостья светских мероприятий. В минувшие выходные она посетила лекцию Васильева о моде, во время которой в качестве примера приводилась актриса Грета Грабо.

После мероприятия знаменитая блондинка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram совместный снимок с холостым Васильевым, на котором оба выглядят крайне довольными. Цымбалюк-Романовская похвалила ведущего шоу «Модный приговор».

«Александр Васильев рекомендует замечательные картины. Ну и вообще все, что он рекомендует, прекрасно», — написала она.

Публикация вызвала настоящий ажиотаж. Одни, припомнив роман Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном, который был на несколько лет ее старше, стали отговаривать пианистку от брака с Васильевым. Другие, наоборот, отметили, какая красивая получилась бы пара. Светской львице теперь даже пророчат место ведущей шоу «Модный приговор».

«Надо к нему на программу ведущей»; «Очень гармонично. Вам пора к нему соведущей на программу. Кто у него не побывал уже??? Чем вы хуже??? Вы справитесь»; «Желаю, чтобы вас пригласили экспертом в программу «Модный приговор». Вы эталон стиля и красоты!» — написали интернет-пользователи.

Цымбалюк-Романовская приняла недавно участие в шоу «Бородина против Бузовой». Она призналась, что рассталась с Джигарханяном из-за появившихся у него проблем со здоровьем.