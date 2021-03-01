Иосиф Пригожин рассказал об участии в «Маске» после тяжелой болезни

Москва, 1 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что не верил в возможность участия в популярном шоу «Маска» после коронавируса, перенесенного в тяжелой форме.

По словам мужа певицы Валерии, он согласился на съемки за три месяца до заражения и не хотел подводить организаторов шоу. Самостоятельно без кислородной маски он начал дышать всего за пару дней до съемок. Пригожин оговорился, что происходящее напоминало ему жесткую авантюру.

Осложнил участие продюсера в шоу и тот факт, что его супруга Валерия заняла кресло члена жюри. Каждое утро Пригожину приходилось лгать любимой и говорить, что он едет в больницу на процедуры, а на самом деле отправляться в студию или на репетицию.

«Когда я вернулся из больницы, весил на 12 килограммов меньше, чем до болезни. За время проекта я уже умудрился прибавить девять килограммов. Виной всему гормональные препараты, на фоне применения которых у меня разыгрался зверский аппетит», — рассказал Пригожин в Instagram.

Продюсер признался, что был очень счастлив выступать, спрятавшись в костюме Ананаса.

«И если мои выступления вам хоть чуть-чуть подняли настроение, я счастлив вдвойне», — заключил он.

Разоблачением Пригожина закончился последний из вышедших в эфир выпусков «Маски». Судьи были уверены, что под костюмом скрывается прославленный боец Константин Цзю.