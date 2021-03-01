Заочный арест Волкова признали законным в Мосгорсуде

Москва, 1 марта. Мосгорсуд признал законным заочный арест главы штабов Навального Леонида Волкова, который находится в межгосударственном розыске.

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в межгосударственный розыск Волкова за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Соратник основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) будет арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Сейчас Волков находится в Европе. Согласно некоторым данным, он часто бывает в Литве. Кроме того, за минувшие пять лет глава штабов Навального посетил свыше десяти стран Евросоюза. В ряде из них он бывал не один раз.