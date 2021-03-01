Как смерть Анны Кастельянос может отразиться на судьбе Little Big на Евровидении

Трагическая смерть экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос (сценический псевдоним — Анна Каст), возможно, помешает команде Ильи «Ильича» Прусикина в завоевании Евровидения. Такое мнение в комментарии ФАН высказал эксперт по шоу-бизнесу — блогер Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что 39-летнюю Анну Кастельянос нашли мертвой в ее квартире в Петербурге на Рыбацком проспекте. Смерть, по предварительным данным, наступила от сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне генетического заболевания: Анна с рождения страдала ахондроплазией. В последнее время она фактически не могла двигаться из-за болей в позвоночнике, ей помогали волонтеры. Одна из волонтерок и нашла Анну мертвой.

Little Big и необычные солистки

Группа Little Big была создана в 2013 году и сразу ярко заявила о себе. Первоначально название Little Big отражало чисто внешние параметры участников: Ильич и второй солист Сергей Макаров интересно контрастировали с солистками с ахондроплазией, рост которых был ниже 130 сантиметров.

Анна Каст была в группе с основания, затем она привела другую солистку с такими же особенностями — Олимпию (Липу) Ивлеву. Однако через некоторое время обе девушки ушли из коллектива. В 2016 году Little Big покинула Кастельянос, поскольку, по ее словам, необычный репертуар группы не устраивал родителей ее учеников (Анна работала в школе). Впрочем, есть сведения, что Анне пришлось уйти из-за конфликта с Липой — девушки по каким-то причинам не ужились в одном коллективе.

Однако через два года Липа также покинула группу. Поговаривают, что этому предшествовал серьезный конфликт, но, к чести всех его участников, некрасивые подробности не стали достоянием СМИ.

Отметим, и Анна, и Липа после расставания с Ильичом и Ко вполне успешно продолжили карьеру в шоу-бизнесе и кино, где их особенности оказались востребованными.

Что такое ахондроплазия

Ахондроплазия, которую также называют диафизарной аплазией, врожденной хондродистрофией, или болезнью Парро — Мари, — известное с древности наследственное заболевание. Болезнь проявляется в виде нарушения процесса окостенения длинных костей. Люди с ахондроплазией, как правило, имеют очень маленький рост, а также страдают тяжелым поражением позвоночника и другими заболеваниями, что нередко ведет к инвалидности. Тем не менее с этим заболеванием они живут достаточно долго, хотя и меньше своих сверстников — примерно лет на 10. Поскольку ахондроплазия не влияет на когнитивные функции, люди с этой особенностью могут хорошо вписаться в социум, они востребованы в театре, кинематографе и шоу-бизнесе.

Известные актеры с такой аномалией — Питер Динклэйдж, Джоти Амджи, Владимир Тишенков, Владимир Федоров и другие.

Мнение эксперта

По мнению блогера Вадима Манукяна, который часто пишет о проблемах шоу-бизнеса, смерть Анны Каст, возможно, окажет негативное влияние на планы Little Big завоевать вершины Евровидения в 2021 году (напомним, Евровидение-2020, на котором группа должна была представлять Россию, не состоялось из-за пандемии COVID-19).

«Честно говоря, когда в новостной сетке появились заголовки про Little Big, я сначала подумал, что наконец-то официально объявили, что они поедут на Евровидение от России и в 2021 году, — отметил блогер в комментарии ФАН. — Уже давно циркулируют слухи, что 8 марта именно их снова заявят на конкурс от нашей страны. Увы, оказалось, что ушла из жизни их бывшая солистка Анна. Теперь возможный анонс их поездки в Роттердам может быть омрачен столь печальной вестью».

По словам Манукяна, ему нравятся все солисты группы и его никогда не смущало буквальное звучание названия Little Big.

«Я до сих пор так и не понял, почему Ильич расстался с этими солистками в 2016–2018 годах. Расхождение в политических взглядах? Или какая-то другая причина? У них, кстати, тогда выходили довольно провокационные клипы на политические темы. Но с тех пор они повзрослели во всех отношениях. Я далек от мысли, что причиной разрыва могло быть какое-то недопонимание из-за чьей-то нестандартной внешности, иначе они бы не взяли потом к себе еще и Пухляша (танцора Дмитрия Красилова с необычной внешностью. — Прим. ФАН). Грустные вести. Царствие небесное и светлая память», — отметил Вадим Манукян.

Ранее ФАН рассказал, что, возможно, из-за своей болезни Анна Кастельянос накопила большие долги, в том числе по ипотеке, с которыми так и не успела рассчитаться. Шоумен Стас Барецкий пообещал оплатить долги безвременно скончавшейся певицы.