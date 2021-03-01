Правоохранители продолжают поиски матери найденного на помойке в Луге мертвого ребенка

Санкт-Петербург, 1 марта. Сотрудники СК и полиции пытаются установить личность женщины, чей ребенок был найден в мусорном баке в Луге.

По данным источника ФАН, 20 февраля среди кучи мусора было обнаружено тело новорожденного. Приехавшие медики зафиксировали смерть младенца. В СК допускают, что избавиться таким образом от ребенка мог любой, а не только живущий в Луге человек. Правоохранители ищут и возможных очевидцев происшествия.

В Ставропольском крае женщина расправилась с новорожденным. Орудием убийства стали ножницы.