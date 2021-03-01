Как выбрать подарок дочери на 8 марта: идеи для малышки, подростка и взрослой девушки

Порадовать любимого ребенка, у которого есть все, кажется непростой задачей. Но, если присмотреться к увлечениям дочери и прислушаться к ее пожеланиям, решение окажется на поверхности.

Корреспондент ФАН составил список презентов на 8 марта для девочек разных возрастов, который станет палочкой-выручалочкой для заботливых родителей.

Какой подарок дочери на 8 марта покупать не стоит

Девочки с нетерпением ждут праздника, так как знают, что в этот день они тоже, как и мама, становятся настоящими королевами. Не будет лишним подарить дочке любого возраста цветы: даже малышка обрадуется такому знаку внимания.

Цветами принято дополнять презент, а не заменять его. Также не стоит дарить подарки, которые могут вызвать разочарование.

Подарок не по возрасту. Родителям свойственно видеть в детях малышей, даже когда те уже повзрослели. Игрушки, конструкторы, пазлы, куклы неизменно радуют девочек до 9–10 лет, но подростки относятся к ним уже скептически. Обращайте внимание на возраст дочери, планируя покупку подарка, а лучше заранее обсудите с ней, что бы она хотела получить. Озвучив одну или несколько идей, девочка даст направление для выбора сюрприза. Дешевый ширпотреб. Пластиковые игрушки с тошнотворным запахом, дешевые колготки, рвущиеся после первого дня носки, и техника, которая стоит странно дешево, — все это разочарует очень быстро. Не покупайте «большой и дешевый» презент, обратите внимание на качественные вещи, которые по цене укладываются в ваш бюджет. Косметика. Если подарок выбирает мама, проблем с ним не будет. Мама отлично знает вкусы дочери, и наверняка косметика для волос, тела, душа и даже декоративная девочке понравится. Но вот если папа решит проявить инициативу и выбрать малышке лак для ногтей или помаду, велика вероятность, что с подарком он ошибется. Без совета любимой супруги здесь не обойтись. Одежда. Конечно, если дочь давно мечтает о супермодных брюках или куртке, такая покупка к празднику будет восприниматься отличным подарком. Но все остальное, вроде рядовых худи, футболок и тем более одежды для школы — это обычные покупки, которые совершают в любой другой день, кроме праздничного.

Не стоит планировать к празднику и покупку питомца, если заранее не обсудили это со всеми членами семьи. Дочка, возможно, очень хочет стать хозяйкой морской свинки, хомячка или попугая, но делать такой сюрприз для мамы в праздник вряд ли стоит.

Что подарить на 8 марта ребенку девочке до 8 лет

В этом возрасте девчушки с удовольствием играют с тематическими персонажами, собирают конструкторы и пазлы. Выбор развивающих игрушек очень велик, а потому угадать с подарком будет несложно. Вот несколько удачных вариантов:

кукольный замок или домик с интерьером и игровыми персонажами;

объемный 3D-пазл из картонных, деревянных или пластиковых деталей;

набор для лепки, рисования, плетения;

первая косметика — духи для маленькой принцессы, бальзам для волос, ухаживающая помада для губ;

конструктор с деталями, размер которых соответствует возрасту ребенка.

В возрасте 4–8 лет малышки с удовольствием играют сами. Конструкторы и пазлы надолго увлекают ребенка. Если хотите приобрести подарок для семейного отдыха, отдайте предпочтение спортивным аксессуарам: мяч, бадминтон, набор для домашнего боулинга и даже настольный хоккей современная девочка оценит по достоинству.

Варианты подарков для девочки 8–12 лет

В таком возрасте у девчонок формируются выраженные предпочтения в выборе хобби. Одни с удовольствием продолжают играть с куклами, коллекционируют их и спят в обнимку с любимым мишкой. Для таких девочек подарок-кукла или мягкая игрушка будет все еще актуален. Другие отдают предпочтение творчеству: часто рисуют или лепят из пластилина.

Посмотрите, чем именно дочь любит заниматься в свободное время. Если ей нравится рисовать, смело выбирайте мольберт и набор красок. Можно приобрести картину по номерам, чтобы малышка почувствовала себя настоящей художницей. Для любительницы вышивки, аппликаций можно подобрать тематические творческие наборы.

Другие варианты подарков для девчонок от 8 до 12 лет

3D-ручка. Модный девайс, с помощью которого можно делать фигурки, аксессуары. Попробовать поработать 3D-ручкой интересно каждому ребенку, а в этом возрасте устройством уже можно пользоваться без опасений о безопасности чада.

Умные часы. Такой аксессуар — не только модный гаджет, который оценят и ребенок, и его одноклассники. С его помощью родители будут точно знать, где и в какой момент времени находится дочка, при необходимости смогут ей позвонить. Умные часы удобнее смартфона, когда девочка гуляет с подругами: последний легко потерять, в то время как часы надежно крепятся на запястье.

Набор для опытов. Возраст после 8 лет — время настоящих исследователей. Девчонки с удовольствием будут экспериментировать с наборами по химии, физике, биологии. Выращивать кристаллы, исследовать состав веществ, смешивать компоненты — это можно делать и самостоятельно, и с родителями, что интересней вдвойне.

Что подарить на 8 марта подростку 12–13 лет

В этом возрасте девочки активно общаются со сверстниками, осваивают социальные сети и предельно нуждаются во внимании и поощрении окружающих. Помогите дочери стать еще более яркой и модной, утвердиться в компании и в классе. Для этого отлично подойдет экшн-камера, с помощью которой можно снимать в хорошем качестве видеоролики и выкладывать в свой профиль в социальных сетях. Селфи-палка, дополнительная вспышка, настольный держатель для камеры, смартфон с мощной камерой — все это лучшие и самые ожидаемые подарки для современной девочки-подростка.

Несколько идей для разного бюджета

Украшение из серебра. Серебряные цепочки и подвески стоят значительно дешевле золотых, а среди подростков распространены куда больше. Подвески-шармы в виде оригинальных фигурок и надписей, которые можно менять по настроению и под разные наряды, — универсальный сюрприз для дочки.

Модный чехол для телефона. Не самый простой, а с оригинальным декором или вовсе именной. Чехлов много не бывает, такого мнения придерживаются многие подростки.

Внешний аккумулятор. Компактное устройство не позволит смартфону разрядиться в самый неподходящий момент. И дочке приятно, и родителям спокойно.

Можно выбрать что-то из офисной техники, например светодиодный светильник с сенсорным управлением или беспроводную мышку с оригинальным декором.

Что подарить на 8 марта взрослой дочери

Чем старше становится девочка, тем более четко обозначаются ее вкусы и предпочтения. В выборе косметики уже нельзя полагаться на мнение мамы. Лучше подарить девушке сертификат с определенной суммой, который она сможет потратить в магазине и выбрать то, что ей нравится. Также можно подарить сертификат на посещение спа-салона, косметологического кабинета. В юном возрасте девочкам может требоваться помощь косметолога, но даже если проблем с кожей нет, дочери наверняка будет интересно познакомиться с косметологическими услугами.

Подарок с учетом образа жизни девушки

Любит заниматься спортом или посещает фитнес-зал. Подойдет все, что имеет отношение к ее хобби: фитнес-резинки, бутылка для воды, яркая повязка, сумка для спортивной одежды. Интересным решением станет покупка абонемента в бассейн: в дополнение к своему любимому виду спорта девушка сможет попробовать новый.

Пробует готовить или уже умеет это делать. Покупка посуды не будет правильным выбором, а вот книга рецептов или набор оригинальных силиконовых формочек для выпечки — вполне. Другой вариант — записная книжка для новых рецептов. Можно заказать именную: в хорошей кожаной обложке с гравировкой.

Водит автомобиль. Для автоледи можно выбирать любой подарок, который она сможет использовать в автомобиле. Чехол на руль с оригинальным узором, подвеска в машину, чехлы на сидения, новая сумочка для автомобильных принадлежностей, видеорегистратор, коврики, держатель для смартфона. Вариантов множество!

Ценит домашний уют. Уютных вещей не бывает много. Домашний костюм кигуруми, новые пушистые тапочки, махровый банный халат, пижама с веселым узором, милый плед или пара декоративных подушек на кровать — все эти вещи ценны для девушек, которые любят находиться в кругу семьи.