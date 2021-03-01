Видео ФАН: Как вербуют российских журналистов западные спецслужбы

Запад и США продолжают пытаться оказывать давление на Россию, цель — совершение «цветной революции». Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило, как иностранные службы вмешиваются во внутренние дела страны и кто реализует антироссийскую пропаганду.

Итак, есть издание под названием «Проект.медиа», его главным редактором является Роман Баданин. В распоряжении редакции ФАН оказался целый пакет документов, доказывающих, что журналиста завербовали спецслужбы США.

В 2017 году Баданин прошел обучение в Стэнфорде. Там и начался процесс его вербовки. В 20-х годах частный университет оказался в центре сразу нескольких скандалов, и связь между его руководством и спецслужбами Соединенных Штатов оказалась очевидной.

Баданин на проживание в Штатах получил стипендию Джона Найта в размере 95 тысяч долларов. Ее максимальный размер равен 80 тысячам. Получается, оставшиеся 15 тысяч журналист получал в индивидуальном порядке. Сам Роман Баданин даже обращался к властям США, чтобы ему подыскали работу, но всегда получал отказ.

В 2018 году он вернулся в Россию и открыл интернет-издание «Проект.медиа». Финансовый вопрос взяли на себя сразу несколько иностранных организаций — «Европейский фонд за демократию» (EED) и «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED).

Обе организации непосредственно связаны со спецслужбам. В России они признаны нежелательными, поскольку их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Учредителем «Проекта» Баданину быть не позволили, должность заняла некая Ирина Сербина — предположительно, гражданка США.

Выяснилось, что она создает компании по запросу американских спецслужб. EED, NED и фонд «Среда» Бориса Зимина в общей сложности выделили 330 тысяч долларов.

Роману Баданину предлагались сомнительные источники финансирования, из-за чего журналист очень нервничал. В одном из писем он признался, что ему страшно работать с такими спонсорами. Но вербовка Баданина шла полным ходом, а петля на его шее затягивалась все туже и туже, принимать самостоятельные решения он уже не мог.

«Проектом» и, собственно, Романом Баданиным управляют штатные сотрудники NED — Нияра Алахумова, Александра Стеймер, Илья Горелик. Они работают по антироссийским направлениям, их задача как раз-таки и заключается в работе над расследованиями и подтасовке фактов. Негласно руководят «Проектом» два сотрудника NED — Уилл Райт и Дилан Майлс-Примаков. Первый занимался созданием антироссийских ресурсов, призывал к свержению российского правительства и разрабатывал захват Москвы в случае возможного конфликта Украины с Россией.

Дилан Майлс-Примаков работает в фонде «Свободная Россия», признанном в РФ нежелательной организацией. Напомним, этот фонд создан структурами Джорджа Сороса при участии беглого олигарха Михаила Ходорковского, с его изданием «Досье» активно сотрудничает «Проект.медиа» Баданина.

На «Проект» работают сотрудники оппозиционных СМИ — журналисты «Дождя», Forbes, «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Но афишировать они этого не хотят.

Нам удалось собрать документы, показывающие, какие именно статьи «Проекта» были профинансированы иностранными фондами. Речь, к примеру, идет о материале «Втесномконтакте», который рассказывает о том, как соцсеть «ВКонтакте» якобы сотрудничает с российскими силовиками.

Практически в каждом материале «Проекта» есть ссылки на документы, но они попросту придуманы, а так называемые «доказательства» — сфабрикованы.