От убийств за землю до торговой войны: как Франция и Бразилия воюют за лес в Амазонии

Крупные сельскохозяйственные компании Бразилии являются важнейшей причиной незаконного уничтожения лесов в бассейне Амазонки. Президент Бразилии Жаир Болсонару одобряет их работу, несмотря на то, что она сопровождается убийствами и бесчисленными нарушениями природоохранного законодательства страны. Из-за этого президент Франции Эммануэль Макрон угрожает прекратить покупки бразильской сои. Франция блокирует подписание торговой сделки между ЕС и странами Меркосур, которая крайне важна для бразильского экспорта.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, как крупнейшие агрофирмы Бразилии уничтожают леса в Амазонии, как Франция пытается сорвать торговую сделку ЕС с Меркосур и что стоит за ростом насилия в регионе.

В XVI веке португальские и испанские конкистадоры обнаружили в Амазонке золото и алмазы. Тысячи людей ринулись сводить леса и рыть там шахты, мечтая о быстром обогащении. Однако настоящее освоение природных богатств региона началось в 1940-х годах. Тогда бразильская компания ICOMI, тесно связанная с американской корпорацией Bethlehem Steel, обнаружила крупное месторождение марганца в амазонском штате Амапа.

Власти Бразилии сделали ставку на промышленное и аграрное развитие региона. Местный и иностранный капитал были освобождены от 82,5% корпоративных налогов. С одной стороны, это позволило подняться и окрепнуть многим промышленным и аграрным корпорациям страны, таким как агрофирмы JBS, Marfrig и Minerva Foods. С другой стороны, это привело к сокращению налоговых поступлений в бюджеты местных штатов; местные власти стали зависимы от крупных компаний. Так, штат Пара в 1996-2016 годах недополучил 188 млрд долларов налогов.

В 2015-2019 годах промышленные компании вырубили в Амазонке более 40 тысяч гектаров леса. Куда больше уничтожили такие гиганты местного агробизнеса, как JBS, Marfrig и Minerva Foods, которые являются монополистами на мясном рынке Бразилии. При этом JBS — крупнейший заготовитель мясной продукции в мире.

Эти три компании привлекли около 20 млрд долларов инвестиций в свое производство с 2013 по 2019 год. Однако действуют они не сами. Эти компании покупают скот, выращенный 390 тысячами «ранчерос». Именно эти хозяйства ответственны за 75% лесов, уничтоженных в Бразилии с 2010 по 2014 год. Соответствующие данные приводит исследование ученой Флоренс Пендрилл. На соевые плантации приходится еще 10% уничтоженных лесов.

В 2019 году JBS напрямую закупила десятки тысяч голов скота с 983 ранчо, ответственных за вырубку 20 тысяч га леса, а через разные схемы — еще с 1800 ранчо, ответственных за вырубку 50 тысяч га лесов.

Исследование Chain Reaction Research приводит значительно большие масштабы — скот массово закупали на фермах, владельцы которых вырубили 1,5 млн га лесов (это сравнимо с площадью Калининградской области РФ). Реальность может быть еще хуже — как показали аудиторы, учет поставок в крупных агрохолдингах велся крайне небрежно.

В 2017 году правительственное агентство Ibama, занимающееся контролем состояния Амазонки, обнаружило две бойни, принадлежащие JBS, куда поставляли скот фермы, оказавшиеся под эмбарго из-за систематической вырубки леса. В JBS все отрицали, заявляя, что не закупают скот у ненадежных поставщиков. Однако в ходе внутреннего аудита выяснилось, что компания просто не занималась систематическим отслеживанием происхождения поставок.

С формальной точки зрения, ни одна из этих трех компаний не совершила грубых нарушений запрета на поставки скота с ферм, которые ведут незаконную вырубку лесов. Соглашение с Greenpeace было заключено в 2009 году, однако компании постоянно обходили его тем или иным образом.

Фермы, на которые накладывались штрафы и ограничения, либо подделывали документы о происхождения своего скота, либо закупали часть стада легального происхождения, смешивали со своим, а после подделывали сертификаты происхождения. Кроме того, работали многочисленные фирмы-посредники, занимавшиеся выкупом скота с проштрафившихся фирм. Товар они продавали легальным «ранчерос», после чего скот закупали JBS — при этом закупки выглядели вполне законными.

Количество крупного скота в Амазонке с 1993 по 2013 год увеличилось в два раза. Бразилия стала обладательницей второго по численности стада в мире — 60 млн голов. Увеличение масштабов скотоводства представляет собой самую крупную угрозу для лесов Амазонии: четверть пожаров в регионе в 2019-2020 годах были напрямую связаны с деятельностью ферм, расширяющих свои площади за счет сведения лесов.

Почвы в Амазонке продуктивны лишь небольшое количество времени. В результате фермерам необходимо постоянно расширять культивируемые земли. С 1960-х годов в сельском хозяйстве Бразилии доминирует древнейший метод подсечно-огневого земледелия. На территории будущей фермы просто выжигается вся растительность. Это приводит к постоянным лесным пожарам, которые фермеры не могут контролировать. Часто им это на руку, поскольку таким образом может быть расчищена еще большая площадь для культивации посевов сои и выпаса крупного рогатого скота.

Опасность для лесов представляют и производители сои, которые часто работают в непосредственной близости к скотоводческим фермам. Крупнейшие производители — Cargill, Unilever, Yum Brands, — в сентябре 2014 года подписали в Нью-Йорке соглашение по защите лесов Амазонии. В рамках этого соглашения должна была быть полностью исключена продукция с плантаций, связанных с массовыми вырубками. Сейчас очевидно, что добиться этого не удалось.

Например, руководство одной из крупнейших ферм в штате Баия — Fazenda Estrondo — фактически захватила около 43 тысяч гектаров у местных землевладельцев (этот случай произошел не в Амазонии, а в регионе серраду, однако является характерным для поведения любых «ранчерос», связанных с крупными агрохолдингами). Леса были немедленно вырублены. Попытки добиться возвращения земель через суд закончились ничем.

Владельцы компании, поставляющей сою фирме Cargill, просто наплевали на решение суда. Охрана фермы не раз открывала огонь по местным жителям, пытавшимся явочным порядком вернуть свою землю.

Ситуация не ограничивается незаконным захватом земель, вырубкой лесов и выселением местных фермеров. Президент Болсонару поощряет промышленное развитие Амазонского региона.

Это приводит к захватам земель коренного населения, незаконной добыче ресурсов и убийствам тех, кто пытается отстаивать свои права на землю. В первую очередь это касается амазонских индейцев и мелких фермеров.

Глава фермерской ассоциации в городе Плакас в штате Пара Гилсон Темпони активно боролся против нелегальных вырубок леса и за права мелких фермеров. В декабре 2018 года два человека убили его перед домом.

Ранчеро Валделир де Соуза месте с тремя рабочими убил девять человек в деревне Такуаруссу ду Норче (штат Мату-Гросу) в апреле 2017 года. Этот инцидент стал известен как «бойня в Конизе». Бойня отметила пик столкновений за землю между мелкими фермерами и «ранчерос», которые продолжались в регионе более 10 лет.

Журналистское расследование показало, что де Соуза поставлял скот фирмам JBS и Marfrig. Но эти агрохолдинги постарались замять связь с подозреваемым в массовом убийстве.

В Амазонии регулярно происходят убийства лидеров коренных племен. Семь вождей были убиты только в 2019 году. Так, Максиэль Перейра дус Сантус был убит двумя выстрелами в голову на глазах своей семьи в городе Табатинга, штат Амазонас. Он защищал от вторжения нелегальных золотодобытчиков, охотников и лесозаготовителей резервацию неконтактных племен.

В 2012 году племя гуажажара из штата Мараньян создало организацию «Защитники леса» для защиты резервации Арарибойя. А в 2015 году половина резервации сгорела. Индейцы обвиняли в этом фермеров и лесозаготовителей, которые хотели захватить часть земель. В ноябре 2019 года нелегальные вырубщики леса убили Пауло Паулино Гуажажару.

Спустя месяц лидеры племени Фермину и Раймунду Гуажажара были застрелены из проезжающего мимо автомобиля. Во время того же нападения получили ранения еще два лидера племени — Неуси Виейра и Нику Альфреду. Причиной мог стать конфликт индейцев с энергетической компанией Eletronorte. В феврале 2020 года был убит еще один представитель племени — Зезико Гуажажара.

«В Бразилии происходит институционализированный геноцид коренных народов… Защищать территории коренных народов и обеспечение безопасности этих людей — это конституционный долг бразильского правительства», — прокомментировал убийства Кристиан Пуарье из Amazon Watch.

Миссионерский совет коренных народов Бразилии утверждает: количество убийств, связанных с захватом индейских земель, гораздо выше, чем считается — 135 индейцев было убито только в 2018 году. Кроме того, совет насчитал 160 случаев захвата и эксплуатации индейских земель, включая нелегальную добычу золота в 153 резервациях.

Из 1290 индейских земель в Бразилии только 821 находится на финальной стадии демаркации границ собственности. В 528 случаях власти бразильских штатов приостановили эти работы. В исследовании De Olho nos Ruralistas отмечается — из 735 индейских земель, которые были признаны правительственным агентством «Национальный фонд индейцев» (FUNAI), 200 активно обрабатываются фермерами и лесозаготовителями.

Как оказалось, крупные землевладельцы использовали в своих интересах Регистр сельских земель (CAR). Во многих случаях земли частных собственников, связанных с крупнейшими компаниями в своих штатах, включают в себя земли индейцев, границы которых слабо определены. Индейцы опасаются, что это — лишь прелюдия к массовой депортации и силовому изъятию их земель.

Исследователи Human Rights Watch называют ранчерос местной мафией. Земли индейцев захватывают с помощью вооруженных банд, часто состоящих из работников ферм. Чтобы удержать захваченное, подкупают чиновников и полицейских. Кроме того, захваты лоббируют депутаты, связанные с группами ранчерос.

Известны многочисленные примеры, когда законные решения становились предлогами для захвата индейских земель. Так, в штате Пара с 2004 по 2017 год были выданы разрешения на заготовку 33 тысяч кубометров древесины — однако 74% из них были подставными и должны были легализовать незаконные вырубки.

В другом случае, в муниципалитете Бока де Акре, штат Амазонас, ранчерос подкупили местную полицию и инспекторов агентства Ibama. После этого было вырублено 180 квадратных километров леса на государственных землях, захвачена собственность мелких фермеров, произошли покушения на жизнь нескольких человек.

В муниципалитете Альтамира, штат Пара, в 2012-2015 годах ранчерос держали в рабстве десять человек, заставляя рубить лес для обустройства незаконной скотоводческой фермы.

Только в 2019 году Ibama зарегистрировала 1942 случая незаконной вырубки и захвата индейских и федеральных земель в Амазонии. В реальности их количество гораздо больше — правительство Болсонару экономит на охране природы, поэтому могут быть учтены далеко не все случаи.

Политика президента Бразилии Жаира Болсонару по отношению к землям коренных народов была прямо озвучена на встрече с местными губернаторами 27 августа 2019 года. Президент предложил открыть их для агробизнеса и горнорудных компаний.

Большинство губернаторов поддержали президента. В июне 2019 года Вилсон Лима, губернатор штата Амазонас, обратился к лоббистской фирме Interamerica Group из Вашингтона, чтобы привлечь американские компании к добыче ресурсов в штате и к вложениям в местный агробизнес.

Парламент Бразилии в августе 2019 года одобрил поправки в конституцию, дающие право добывать ресурсы и заниматься фермерством на землях индейцев. Бразильские компании публично поддержал вице-президент Амилтон Моуран — по его словам, стране нужно создать карту ресурсов тропической Амазонки, разрешив их исследования для привлечения частных инвестиций.

Добычу ресурсов на землях индейцев одобрил и министр окружающей среды Рикарду Саллес. В августе 2020 года он приостановил закрытие нелегальных шахт в резервации Мундруку. Министр не возражал против сокращения бюджетов природоохранных ведомств на 9,8% в 2020 году и последующего сокращения на 27,4% в 2021 году.

Согласно отчету Observatorio do Clima, правительство фактически парализовало деятельность природоохранных агентств в Бразилии: они не могут выполнять свои функции из-за сокращения персонала. Президент Болсонару успел выпустить около 600 указов, разрешавших вырубку лесов и добычу сырья на охраняемых землях и в резервациях. Сохранность природы Амазонки обменяли на привлечение иностранного и местного капитала.

Президент Франции демонстративно восстал против такой политики Бразилии. 4 февраля 2021 года Министр внешней торговли Франк Рихтер заявил, что его страна отказывается подписывать торговое соглашение с Меркосур, пока Бразилия не пересмотрит свою экологическую политику.

Однако противостояние с Бразилией началось гораздо раньше. В 2019 году за неделю до саммита стран G7 во французском Биаррице президент Макрон призвал «решать всем миром» вопросы с амазонскими пожарами и раскритиковал политику президента Болсонару в области защиты окружающей среды.

В ответ бразильский президент обвинил Макрона в «колониальных установках» и посоветовал держаться подальше от внутренних дел Бразилии. Тогда президент Франции пригрозил заморозить торговое соглашение между ЕС и Меркосур. Начавшаяся перепалка двух президентов в социальных сетях закончилась тем, что Макрон выразил надежду «что у них [бразильцев] скоро появится президент, который будет вести себя подобающим образом».

На текущий момент оборот между ЕС и странами Меркосур — а это большинство стран Южной Америки, в первую очередь богатые Бразилия, Аргентина и Уругвай, в сумме меньше 100 млрд долларов. Ратификация соглашения позволит бизнесу Евросоюза нарастить экспорт на рынок в странах Южной Америки, суммарный ВВП которых достигает 2,2 триллионов евро.

Пошлины на 91% промышленных товаров из Европы (автомобили, машиностроение, фармацевтика) будут отменены в течение 15 лет. В свою очередь, в течение 10 лет будут отменены пошлины на 92% товаров из стран Меркосур в ЕС. В это входит 82% от общего объема экспорта продукции сельскохозяйственного комплекса.

Угрозы Макрона не были пустыми. В октябре 2019 года французский министр комплексных экологических преобразований Элизабет Борн в очередной раз подтвердила, что Франция будет блокировать любое соглашение со странами Меркосур, пока ситуация в Амазонке не изменится к лучшему. Все это шло в русле внешней политики ЕС, одной из основ которой является экологическая повестка, а Эммануэль Макрон является одним из главных ее проводников по всему миру.

В январе 2021 года в рамках этой политики Макрон выделил 11,4 млн долларов для защиты Амазонского национального парка Ясуни.

Президент Жаир Болсонару придерживается полностью противоположных взглядов. В результате уже несколько лет между ЕС и Бразилией продолжаются дипломатические конфликты. Макрона поддерживают Ирландия, Нидерланды, Бельгия и Австрия, которые также выступают за ужесточение подхода к экологической политике Бразилии.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big