Неоригинальные автомобильные запчасти обошлись россиянам в 27 млрд рублей

Москва, 1 марта. Россияне потратили на неоригинальные запчасти для машин не менее 27 млрд рублей в прошлом году, следует из результатов исследования BrandMonitor.

Соответствующий показатель составляет всего около 2,4% от общего объема рынка автозапчастей. Сохранение серого сегмента во многом связано с тем, что изготовители обычно не сотрудничают напрямую со вторичным рынком и оригинальные запчасти стоят дороже. Однако дело не только в стремлении потребителей сэкономить: 59% владельцев машин отмечают, что не могут отличить настоящую деталь от реплики.

Только 3% респондентов уверены, что способны распознать подделку, уточнил сооснователь и операционный директор BrandMonitor Кирилл Кириллов. В большинстве случаев автомобилисты самостоятельно покупают элементы освещения (лампы, фары), щетки стеклоочистителя, салонные и воздушные фильтры, свечи зажигания.

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью ФАН ранее оценил решение расширить список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.