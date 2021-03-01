Ксения Собчак рассекретила новую девушку солиста Little Big Прусикина

Санкт-Петербург, 1 марта. Певица Ирина Смелая, известная как Татарка, в интервью Ксении Собчак откровенно рассказала о разводе с лидером группы Little Big Ильей Прусикиным.

Смелая призналась, что их отношения с Прусикиным не прошли проверку на прочность длительными расставаниями. Музыкант постоянно гастролировал и уезжал на съемки — иногда его могло не быть дома два месяца. По словам девушки, последний год брака она часто задумывалась о разводе.

Журналистка Ксения Собчак решила задать экс-супруге Прусикина вопрос, волнующий многих фанатов. Долгое время после того, как пара объявила о разводе, ходил слух, что главной причиной их разрыва стала измена Прусикина с коллегой по Little Big Софьей Таюрской. Собчак заявила, что ее друзья подтвердили роман музыканта с участницей группы.

«Если честно, меня настолько достала эта басня, эта сказка и эти выдумки подписчиков про то, что они там занимались сексом, у них было то, у них было это. Я уже думаю: «Ребят, ну серьезно?» — эмоционально отреагировала Ирина Смелая.

Собчак продолжала настаивать на своем и подчеркнула, что это проверенная информация. Смелая призналась, что о личной жизни бывшего мужа ничего не знает и сейчас не общается с Таюрской, хотя раньше они были очень близки. Именно мать Таюрской принимала роды у экс-супруги Прусикина.

«Все может быть. У каждого может быть личная жизнь», — прокомментировала Смелая возможный роман Прусикина с коллегой по группе.

Недавно стало известно о смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос, которая была найдена мертвой 28 февраля в квартире в Петербурге. Предположительно, причиной смерти могла послужить продолжительная болезнь.