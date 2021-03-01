Российские ученые проводят клинические испытания уникального препарата от COVID-19

Москва, 1 марта. Первый этап клинических исследований уникального препарата от коронавирусной инфекции будет завершен в середине марта, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В данный момент российские ученые занимаются клиническими испытаниями препарата, который может блокировать определенные части COVID-19. Планируется, что первый этап исследований будет закончен уже в марте. Такую информацию сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт», – пояснила она.

Проходящий испытание препарат получил название «Мир-19». Он полностью безопасен для человека, способен поражать вирус и предотвращать его самые тяжелые формы. Первая фаза его исследований будет завершена в марте, после чего разработчики перейдут к работе с пациентами, добавила Скворцова.

Во время встречи с главой ФМБА президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов COVID-19. По его словам мутации COVID-19 пугают население Европы и всего мира, однако имеющиеся в РФ препараты эффективно борются с новыми штаммами.