Власти Нигерии усилили контртеррористические меры после похищения более 300 школьниц

Абуджа, 1 марта. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что похищение 300 школьниц в городе Джангебе станет последним преступлением на территории республики.

«Президент опечален похищением учащихся из Джангебе. Он заверил, что у правительства есть все ресурсы и средства для сдерживания преступников», — уточнил министр авиации Хади Сирика.

Лидер Нигерии утверждает, что власти разработали новую стратегию для нейтрализации террористов. По его словам, изменения положат конец бесчинствам вооруженных группировок.

«Я твердо верю в президента и в его усилия по борьбе со всеми формами экстремизма. Инициатива увеличить безопасность изменит ситуацию в стране к лучшему», — подчеркнул политик.

Мухаммаду Бухари выразил благодарность губернатору штата Белло Матавалле за помощь в борьбе с боевиками.

«Федеральное правительство продолжит сотрудничество с властями Замфары и его гражданами для решения проблем безопасности, стоящих перед государством», — резюмировал глава государства.

В городе Джангебе неизвестные боевики атаковали школу-интернат и похитили свыше 300 учениц. Спустя два дня в ходе спасательной операции девочек удалось освободить.

Представители оппозиции Нигерии раскритиковали действия правительства. По их мнению, чтобы решить проблемы с безопасностью, необходимо вывести страну из социального кризиса, а не ликвидировать отдельных радикалов.