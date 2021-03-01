Киев натаскивает бойцов ВСУ для «весеннего» наступления на Донбасс

Киев, 1 марта. Украинские военные создают учебные полигоны для отработки боевых действий в городских условиях. Об этом сообщил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

По его словам, подобные учения уже проводятся на Яворовском и Ровненском полигонах, а также в районе села Широкий Лан в Запорожской области. Он напомнил, что территория ДНР и ЛНР представляет собой городские агломерации, поэтому украинских военных готовят к боевым действиям в условиях города, которые могут начаться уже будущей весной.

«Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали как им действовать», — пояснил Чмут.

В 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тыс. человек, более 30 тысяч получили ранения.

Ранее полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что Москва готова содействовать политическому диалогу Украины и Донбасса. Он выразил уверенность, что прямые переговоры между Донецком, Луганском и Киевом могут стать основой для «выхода из тупика, в который завела себя украинская власть», передает RT.