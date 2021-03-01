Никол Пашинян встретился с президентом Армении

Ереван, 1 марта. Армянский президент Армен Саркисян провел переговоры с главой правительства Николом Пашиняном. Об этом проинформировала пресс-служба лидера государства.

Согласно полученной информации, политики провели встречу и обсудили внутриполитическую обстановку в Армении.

Пресс-служба президента указала, что данные о достигнутых соглашениях по отставке начальника Генштаба ВС республики не соответствуют действительности.

Федеральное агентство новостей сообщало, что руководитель Правительства Армении созвал заседание Совбеза республики.