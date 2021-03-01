Навальный нарушал режим отбывания условного срока, несмотря на предупреждения

Москва, 1 марта. Блогера Алексея Навального неоднократно в письменной форме предупреждали о риске замены условного срока на реальный из-за ряда нарушений.

Об этом следует из документа, опубликованного Мосгорсудом. Алексей Навальный не являлся в инспекцию в установленные дни еще до госпитализации в немецкую клинику. При этом уважительных причин у него не было. После выписки из берлинского медучреждения Алексей Навальный не предоставил данные о своем местонахождении.

Завершив лечение, основатель признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» более 30 дней скрывался от уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. Об этом говорится в тексте ппелляционного постановления Мосгорсуда по жалобе на замену срока.