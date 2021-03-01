Стас Барецкий готов взять на себя похороны погрязшей в долгах Анны Кастельянос

Шоумен Станислав Барецкий готов безвозмездно помочь найти бесплатное место на одном из кладбищ Санкт-Петербурга для захоронения скончавшейся экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам музыкант.

Собеседник прокомментировал известие о том, что задолженность артистки по кредитным платежам составляет более 140 тысяч рублей.

«В силу специфики моей деятельности, я могу оказать помощь. Заработок мне на этом не нужен. Я возглавляю союз профессиональных ритуальных агентов. С 16 лет работаю на кладбище. Знаю, что сейчас похороны — удовольствие не из дешевых», — рассказал шоумен.

Станислав Барецкий уточнил, в чем конкретно может заключаться его посильный вклад.

«Я смогу найти ей участок земли, договориться с руководством кладбища. Там ее похоронят. Могу предоставить небольшой гранитный памятник, из Карелии, а также сделать стандартную опалубку», — пояснил собеседник.

В завершение он поделился причинами своего желания, в случае необходимости, оказать помощь в захоронении актрисы.

«Я готов помочь творческому человеку, участнику одной из моих любимых групп — Little Big. Мне жалко Анну Кастельянос. Я понимаю таких людей. Они не имеют возможности копить деньги. В нашей стране, даже если ты «выстреливаешь», то через какое-то время тебя просто забывают, и ты становишься никому не нужен. В какой-нибудь Швеции музыкантам платят пенсию, а у нас нет. Нужно купить звание заслуженного или народного, и только потом тебе будут что-нибудь платить. А у нас, по инвалидности, без ног, без рук — сложно пенсию получить», — подытожил Станислав Барецкий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило том, что экс-участница Little Big Анна Кастельянос погрязла в долгах из-за проблем со здоровьем.