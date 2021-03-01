США используют информационные вбросы для дестабилизации ситуации в России

Москва, 1 марта. Аналитика американского агентства Bloomberg по ценам на продукты в России является частью информационной войны Вашингтона против Москвы. Об этом заявил экономист Александр Дудчак.

Ранее Bloomberg обнародовало аналитический материал, а котором утверждалось, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию, передает Nation News.

Дудчак отметил, что подобные вбросы направлены на дестабилизацию ситуации в России и являются ярким примером антироссийской пропаганды.

«То, что публикует Bloomberg, можно назвать программирующим прогнозированием. Аналитики исходят не из объективных показателей. Это не прогноз, это их болезненные мечты, которые они хотят превратить в действительность, создавая напряжение в обществе», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что США продолжат искусственно раздувать данную тему и умышленно нагнетать обстановку. Кроме того, Дудчак призвал противостоять подобным информационным вбросам.

«Да, возможно в России действительно зафиксирован рост цен на продукты. Но это внутреннее дело нашей страны, и мы видим, что правительство пытается с этим разобраться. В прогнозах Bloomberg Россия не нуждается», — подчеркнул специалист.

Ранее Минэкономразвития РФ назвало спекулятивными выводы Bloomberg, отметив, что правительство следит за тем, как рост мировых цен на продукты сказывается на их стоимости в России, и принимает меры для снижения этого влияния и поддержки производителей в регионах, передает RT.