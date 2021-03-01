РКН создал единую форму согласия на обработку персональных данных

Москва, 1 марта. Роскомнадзор (РКН) разработал специальную форму согласия на обработку персональных данных, сообщил депутат Сергей Боярский.

Новая форма создана в рамках закона, который запрещает распространять личную информацию без согласия владельца. Боярский уточнил, что упрощенная система обработки данных сейчас находится на утверждении в Минюсте.

Россияне смогут отзывать согласие на обработку персональной информации в письменном или электронном виде через специальную систему, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что реклама иностранных IT-компаний может попасть под ограничение в России. Этот вопрос обсуждали в Госдуме РФ, передавало Федеральное агентство новостей.