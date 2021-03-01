Голые девушки сделали мультимиллионерами организаторов студии в Красноярске

Красноярск, 1 марта. Сотрудники полиции пресекли деятельность распространителей порнографии. Нелегальный бизнес в Красноярске приносил организаторам солидную прибыль.

Суть незаконной деятельности состояла не только в обычных пикантных съемках. Девушки выполняли также просьбы клиентов и демонстрировали в Сети или через мессенджеры свои обнаженные тела. Установлено, что «моделями» были 28 красноярских девушек.

Организаторов задержали в Красноярске и Москве. Каждый месяц руководители преступного бизнеса, в котором практиковались даже тренинги, зарабатывали по 5 миллионов рублей.