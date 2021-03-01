Скончался экс-тренер футбольной сборной Хорватии

Загреб, 1 марта. Бывший тренер сборной Хорватии по футболу и экс-игрок национальной команды Югославии Златко Кранчар умер в возрасте 64 лет, говорится в сообщении Хорватского футбольного союза.

Смерть настигла Кранчара в Загребе. Отмечается, что в последнее время он страдал от кратковременной и тяжелой болезни, однако от какой именно, не уточняется.

Златко Кранчар выступал в качестве игрока за загребский «Динамо» и венский «Рапид». После окончания карьеры он начал работать тренером. Кранчар руководил загребским «Динамо», иранским «Сепаханом» и катарским «Аль-Ахли». Также он возглавлял сборные Хорватии и Черногории.

Накануне администрация Загреба сообщила о смерти мэра хорватской столицы Милана Бандича. Причиной смерти политика стал перенесенный им инфаркт миокарда.