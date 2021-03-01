ВСУ начнут массово использовать лазерную систему имитации боя

Киев, 1 марта. Украинские военные будут массово тренироваться на инновационных лазерных системах имитации стрельбы MILES и LASERTAG.

Теперь украинские военнослужащие могут учиться воевать не только в виртуальном пространстве, но и на реальной местности. Об инновационных технологиях и достижениях в сфере подготовки личного состава ВС Украины в интервью украинскому изданию Defense Express рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Мы начали повсеместное внедрение новых форм боевой подготовки. В частности, мы ввели в практику проведения ротных тактических учений использование лазерных систем имитации стрельбы MILES и LASERTAG. Это позволяет одновременно экономить ресурсы, повышать профессионализм сотрудников и лучше прорабатывать согласованность действий подразделений», — отмечает украинский генерал.

По его словам, лазерные системы имитации боя поступят во все тренировочные центры подготовки подразделений и общевойсковые полигоны Сухопутных сил ВСУ.

Ранее украинцы отреагировали на решение ВСУ перейти на новый строевой шаг. Нововведения подверглись критике со стороны жителей страны и военнослужащих.