Литовский оператор СПГ-терминала планирует занять статус крупнейшего в мире

Вильнюс, 1 марта. Литовская корпорация — оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа Klaipėdos nafta — была признана в 2021 году одной из организаций с лучшими отношениями с инвесторами.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Награда Nasdaq Baltic Market Awards 2021 направляется лучшим холдингам по связям со вкладчиками, которые создали наибольшую добавленную стоимость для акционеров. Klaipėdos nafta (KN) вошла в десятку самых лучших.

В общей сложности было отмечено 38 предприятий. Литва построила терминал СПГ в 2014 году. Правительство обосновало этот шаг желанием избавиться от «монополии» корпорации «Газпром». Однако он дорого обходится республике: KN ежегодно платит Норвегии 60 млн евро за его аренду.

Больше всего в Литву сжиженного природного газа поступает из Норвегии и России, есть также поставки из Соединенных Штатов Америки. В октябре Министерству энергетики страны пришлось разработать проект, направленный на снижение затрат на поставку СПГ на терминал в Клайпеде.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что желание литовских властей отказаться от российского сырья не связано с экономическими соображениями. По словам вице-президента Независимого топливного союза Дмитрия Гусева, республика покупает американский СПГ даже под давлением Вашингтона, который хочет продвигать свой газ на рынок ЕС.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что пятый за февраль танкер с российским голубым топливом прибыл в Литву. Об этом сообщает портал отслеживания судов MarineTraffic.