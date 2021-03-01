Житель Марий Эл подозревается в серии краж ограждений гоночной трассы

Йошкар-Ола, 1 марта. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нескольких кражах. Злоумышленник из Йошкар-Олы орудовал на автодроме.

К стражам порядка обратился руководитель автошколы из Медведковского района. По его словам, с территории гоночной трассы возле деревни Крутой Овраг было украдено более 20 металлических ограждений. Заявитель оценил ущерб в 30 тыс. рублей, сообщало «Медиапоток».

Стражи порядка установили, что воровство мог совершить 20-летний житель Йошкар-Олы. Гражданин рассказал, что в течение нескольких ночей приезжал на трассу, срезал ограждения, а затем распиливал их. Свою добычу он сдавал в пункт приема металла, деньги тратил на личные нужды.

В Петербурге зафиксирована кража древних черепов животных. По подозрению в воровстве задержан сотрудник местного Зоологического института, сообщал ФАН.