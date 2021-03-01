Детище Бориса Грачевского на Алтае погрязло в долгах

Детский оздоровительный лагерь «Горный орленок», входящий в состав компании «Ералаш», пропускает вторую смену. Из-за пандемии коронавируса вопрос открытия летних смен до сих пор не решен, передает корреспондент ФАН.

В прошлом году «Горный орленок» дважды пытался открыться, но безуспешно. При этом лагерь должен более двух миллионов рублей автономному учреждению Республики Алтай — «Комплексному центру социального обслуживания населения».

Детский оздоровительный лагерь «Горный орленок» находится в Шебалинском районе Горного Алтая, недалеко от аэропорта. Ранее туда стремились отдохнуть «у Грачевского» школьники всей страны.

Второй год он не может открыться из-за пандемии и влезает в долги. В прошлом году сначала была отменена июньская смена, а за ней — июльская и августовская. Между тем лагерь заключил договор с «Комплексным центром социального обслуживания населения» на сумму 2 027 357 рублей на отдых 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По понятным причинам исполнить контракт «Горный орленок» не смог, однако сумму получил в полном объеме.

Центр обратился в суд, но удалось заключить мировое соглашение — лагерь обязуется выполнить обязательства до 2 сентября 2021 года. Но по ценам 2020, а за пандемию они выросли. То есть в любом случае «Горный орленок» будет работать себе в ущерб.

Откроется ли он в этом году — неизвестно. На сайте информация только по 2020 году, телефоны самого лагеря отключены.

«Пока неизвестно, когда и как он начнет работу. Все зависит от ситуации с пандемией», — объяснили ФАН в ООО «Ералаш».

У лагеря появились и другие кредиторы. Например, АО «Алтайэнергосбыт», который требует оплаты за поставленную электроэнергию.

Напомним, скончавшийся Борис Грачевский до сих пор официально числится генеральным директором и ООО «Ералаш», и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Его же имя стоит и среди учредителей. В обеих компаниях хотят, чтобы его имя осталось в упоминании навсегда — как создателя детского киножурнала.