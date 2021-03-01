Вашингтон, 1 марта. Высшие чины Федерального Бюро Расследований США вели незаконную слежку и сфабриковали ряд дел против членов избирательной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

Огромное число консервативных СМИ и блогеров из США начали эту неделю с заголовков «ФБР предал Конституцию США». Американцы, да и вообще люди по всему миру, вне зависимости от их политической позиции, будут потрясены там, с какой тщательностью и цинизмом группа коррумпированных агентов ФБР отслеживала перемещения членов избирательной компании Трампа только за то, что они работают с экс-главой Белого дома.

Авторитетный американский журналист Джон Соломон, ранее раскрывший скандал, связанный с сыном нынешнего президента США Джо Байдена и администрацией президента Украины Владимира Зеленского, проанализировал документы, опубликованные ФБР за неделю до отставки Трампа.

Согласно собственным внутренним правилам, агенты служб безопасности США не имеют права начать расследование без веских на то причин. Проще говоря, невозможно открыть дело против кого-то просто за то, что он не нравится Бюро или лично кому-то из сотрудников. Однако это именно то, что происходило в ФБР последние четыре года. Фактически, ФБР превратилось в Гестапо.

По закону специальный прокурор американского Минюста Джон Дарэм должен был пресечь попытки агентов ФБР Джеймса Коми, Эндрю МакКейба, Питера Штрока, Лизы Пейдж, Джеймса Бейкера и Брюса Ора и завести против них дела за превышение должностных полномочий. Однако этого не случилось: Дарэм дал делу ход и вовлек Бюро в разрастающийся круговорот все новых и новых преступлений.

В ФБР даже была быть разработана система кодовых имен для всех членов компании Трампа с общим позывным «Перекрестный Огонь» (Crossfire). Советник предвыборного штаба Джордж Пападопулос стал «Тифоном», глава кампании Пол Манафорт — «Фурией» и т.д. Помимо членов команды Трампа под удар попали и будущие советники президента по вопросам внутренней политики и экономики, а также будущий генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

Ключевой фигурой во всей операции ФБР против Трампа стал агент Стефан Халпер, фигурирующий в документах как «секретный человеческий ресурс». Его отчим работал в ЦРУ на одной из ключевых должностей и был непосредственным участником «Дебатгейта» — подозрительной и скандальной истории, в ходе которой команда будущего президента Рональда Рейгана получила компрометирующие документы из штаба тогда еще действующего президента Джимми Картера.

Главный инспектор ФБР Майкл Хоровитц говорил, что слежка за каждым членом списка была «обоснованной», однако, как видно из документов, он соврал. Единственной целью всей акции ФБР по слежке и сбору компромата на Трампа была поддержка его конкурента по президентской гонке Хиллари Клинтон.

Формальным основанием для начала расследования в отношении Трампа и его соратников стали якобы связи Пападопулоса с российскими лоббистами, однако экс-заместитель директора ФБР по вопросам разведки Кевин Брок заявил, что основания для обвинения Пападопулоса не соответствовали ни закону, ни внутренним стандартам Бюро. Брок подчеркивает, что ни ФБР, ни кто-либо другой в США не имеют права начать расследование против человека без веских на то оснований. В случае же с Трампом, оснований не было, была «гипотеза» о том, что кто-то из его команды может быть каким-то образом якобы связан с русскими. Но нельзя инициировать расследование, основываясь на гипотезе. Брок уличил своих бывших бывших коллег в подмене понятий.

«Если кто-то незаконно следит за гражданином нашей страны и пытаемся украсть его секреты, это шпионаж, если мы следим за кем-то у себя в стране, мы называем это расследованием и считаем нормой».

Федеральное Бюро Расследований предало США, предало Конституцию США, предало своего президента и американский народ. Организация, которая должна была защищать закон, показала свое истинное лицо, обесчещенное и опозоренное, более не имеющее к праву никакого отношения.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что ФБР интересуется связью участников штурма и экс-советника Трампа. Отмечается, что расследование не означает выдвижение каких-либо обвинений.