Трамп рассказал, как Байден втягивает США в войны

Вашингтон, 1 марта. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что новый президент США Джо Байден втягивает страну в военные конфликты.

Трамп напомнил, что ему практически полностью удалось вывести США из «бесконечных войн», сократив численность американского военного контингента в Афганистане. Он подчеркнул, что нынешние шаги Байдена приведут к том, что США окажутся втянуты в новые военные конфликты.

«Когда я уходил со своего поста, мы, по сути, прекратили бесконечные войны. 19 лет в Афганистане, и мы сократили военное присутствие почти до нулевого, и теперь я слышу, что они хотят вернуться в Афганистан», — пояснил он.

Стоит отметить, что операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией Вашингтона. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Ранее Трамп подверг жесткой критике деятельность Байдена на посту президента США. По его словам, первые шаги Байдена свидетельствует о том, что он «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», передает RT.