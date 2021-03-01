Звезда «Сумерек» Келлан Латс впервые стал отцом

Вашингтон, 1 марта. Актер Келлан Латс, известный по роли Эмметта Каллена в серии фильмов «Сумерки», впервые стал отцом. Жена звезды Бриттани родила дочь.

Латс сообщил фанатам о помолвке, а затем и о свадьбе еще в 2017 году. Спустя два года он обрадовал поклонников новостью о первенце. Но пара год назад потеряла ребенка. Супруга актера была на шестом месяце беременности.

Неделю назад, 22 февраля, у пары родилась долгожданная дочь. Девочке дали имя Эштин Лилли. Фотографию, на которой запечатлены трогательные полароидные снимки, жена актера показала на своей странице в Instagram.

«В тот день, когда она появилась на свет, шел снег, дождь, был мороз. Но утром после ее рождения мы проснулись от солнца и чистого неба. Это было так символично», — написала она.

Подписчики осыпали девушку и ее супруга поздравлениями. Малышке они пожелали счастливого детства и крепкого здоровья.

В этом году родителями стали также звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли. Кроме того, у актрисы Мерьем Узерли, известной по «Великолепному веку», родилась дочь.