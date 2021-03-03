Бои на трассе М4 и взрыв в Менбидже — что произошло в Сирии 2 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 2 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Большой Идлиб

Деятельность ВС Турции

Конвой ВС Турции с несколькими единицами бронетехники пересек турецко-сирийскую границу через КПП близ города Кяфр Лусин и направился вглубь провинции Идлиб.

Террористическая активность

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, деятельность запрещена в РФ) из артиллерии обстреляли подразделения Сирийской Арабской Армии (САА), дислоцированные в городе Кяфр Набель на юге Идлиба.

В районе города Саракиб боевики ХТШ убили одного бойца САА.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В городе Хасака группой неизвестных убита одна из лидеров разведки «Сирийских демократических сил» (СДС).

Бойцы протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли позиции СДС в окрестностях населенного пункта Айн Исса на севере провинции Ракка.

Также в районе Айн Иссы произошли столкновения между военнослужащими САА и бойцами СНА.

В результате взрыва СВУ возле мечети Аль-Фатх в городе Менбидж был ранен местный житель.

#حلب إصابة شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع الفتح وسط مدينة #منبج شرق حلب pic.twitter.com/DqSPMD7pa3 — احمد الشبلي (@Ahmad_1alshble) March 2, 2021

Зона контроля правительственных сил

Трое бойцов «Сил национальной обороны» (СНО) получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине в районе деревни Аль-Мусариб на северо-западе провинции Дейр эз-Зор.

Командующий бригады «Аль-Бакир» Халид аль-Хасан убит в Алеппо. Неизвестная женщина нанесла ему несколько ударов ножом. Сейчас подозреваемая арестована бойцами ополчения.

САА направила подкрепление из 5-го добровольческого штурмового корпуса в населенный пункт Ар-Расафа, расположенный на юго-западе провинции Ракка.

Политика

Премьер-министр Сирии Хуссейн Арнус принял у себя делегацию из Ирана, возглавляемую помощником президента республики Хасана Роухани. Стороны обсудили сотрудничество в области технической промышленности и сфере информационных технологий.

عرنوس يبحث مع معاون الرئيس الإيراني سبل التعاون العلمي

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس اليوم معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا س...https://t.co/GoBKgk2dwC pic.twitter.com/deWeT5Xkbz — albaosala news (@albaosalanews1) March 2, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.