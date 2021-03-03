Бои на трассе М4 и взрыв в Менбидже — что произошло в Сирии 2 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 2 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).
Большой Идлиб
Деятельность ВС Турции
Конвой ВС Турции с несколькими единицами бронетехники пересек турецко-сирийскую границу через КПП близ города Кяфр Лусин и направился вглубь провинции Идлиб.
Террористическая активность
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, деятельность запрещена в РФ) из артиллерии обстреляли подразделения Сирийской Арабской Армии (САА), дислоцированные в городе Кяфр Набель на юге Идлиба.
В районе города Саракиб боевики ХТШ убили одного бойца САА.
Заевфратье
Зона контроля Международной коалиции
В городе Хасака группой неизвестных убита одна из лидеров разведки «Сирийских демократических сил» (СДС).
Бойцы протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли позиции СДС в окрестностях населенного пункта Айн Исса на севере провинции Ракка.
Также в районе Айн Иссы произошли столкновения между военнослужащими САА и бойцами СНА.
В результате взрыва СВУ возле мечети Аль-Фатх в городе Менбидж был ранен местный житель.
#حلب إصابة شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع الفتح وسط مدينة #منبج شرق حلب pic.twitter.com/DqSPMD7pa3— احمد الشبلي (@Ahmad_1alshble) March 2, 2021
Зона контроля правительственных сил
Трое бойцов «Сил национальной обороны» (СНО) получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине в районе деревни Аль-Мусариб на северо-западе провинции Дейр эз-Зор.
Командующий бригады «Аль-Бакир» Халид аль-Хасан убит в Алеппо. Неизвестная женщина нанесла ему несколько ударов ножом. Сейчас подозреваемая арестована бойцами ополчения.
САА направила подкрепление из 5-го добровольческого штурмового корпуса в населенный пункт Ар-Расафа, расположенный на юго-западе провинции Ракка.
Политика
Премьер-министр Сирии Хуссейн Арнус принял у себя делегацию из Ирана, возглавляемую помощником президента республики Хасана Роухани. Стороны обсудили сотрудничество в области технической промышленности и сфере информационных технологий.
عرنوس يبحث مع معاون الرئيس الإيراني سبل التعاون العلمي— albaosala news (@albaosalanews1) March 2, 2021
استقبل رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس اليوم معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا س...https://t.co/GoBKgk2dwC pic.twitter.com/deWeT5Xkbz
1 Организация запрещена на территории РФ.