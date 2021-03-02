Турецкий конвой в Идлибе и обстрел СДС в Ракке — что произошло в Сирии 1 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 1 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Большой Идлиб

Деятельность ВС Турции

Военнослужащие ВС Турции обстреляли из тяжелой артиллерии позиции бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС) в районе трассы М4 близ населенного пункта Айн Исса, расположенного в северной части провинции Ракка.

Конвой ВС Турции, состоящий из грузовиков с боеприпасами, пересек турецко-сирийский пограничный КПП в районе населенного пункта Кяфр Лусин на северо-западе провинции Идлиб, после чего двинулся вглубь подконтрольных протурецким боевикам территорий.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Военная полиция РФ провела патрулирование в окрестностях города Эль-Камышлы на севере провинции Хасака.

В автомобиле бойцов СДС сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Багуз, расположенном в южной части провинции Дейр эз-Зор,

ВС США направили колонну из 45 грузовиков с пшеницей и ячменем, собранными в Сирии, на север Ирака через неофициальный КПП «Аль-Валид».

Зона контроля правительственных сил

Автомобиль проправительственных ополченцев «Сил национальной обороны» (СНО) был обстрелян неизвестными в населенном пункте Ас-Сабха, расположенном на юго-востоке провинции Ракка.

Зона операции «Источник мира»

Бойцы протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли районы дислокации отрядов СДС на территории города Телль Абьяд на севере провинции Ракка.

Центральная Сирия

Бойцы спецподразделения Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.

Боевики спрятали их в квартале Аль-Хамидия города Хомс, в одном из старинных арабских домов.

Политика

Иордания направила несколько подразделений спецназа и сил быстрого реагирования на границу с Сирией. Кроме того, в район были переброшены дополнительные отряды ВВС Иордании.

Командование иорданских ВС объясняет это усилением проиранских вооруженных группировок в южных районах Сирии, что создает угрозу для Иордании и участившимися случаями контрабанды наркотиков с территорий, подконтрольных официальному Дамаску.

Спецпредставитель России по Сирии Михаил Богданов 1 марта принял у себя сирийского посла в Москве Рияда Хаддада. В ходе переговоров стороны обсудили развитие ситуации в регионе, а также вопросы послевоенного восстановления арабского государства.

Гуманитарная обстановка

Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи объявил, что подготовил около 300 домов для заселения семей сирийских беженцев в окрестностях города Аазаз на севере провинции Алеппо, близ сирийско-турецкой границы.