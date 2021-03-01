Global Times: Китай создаст сверхтяжелую ракету для лунной миссии в 2030 году

Пекин, 1 марта. Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году. Об этом сообщило издание Global Times.

Как заявил бывший глава китайского Национального космического управления Луань Энцзе, новая тяжелая ракета-носитель сможет доставить на Луну 100-тонный полезный груз.

Луань не упомянул официальное название ракеты, однако эксперты предположили, что это будет Long March-9.

Ранее гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин сообщил о запуске на околоземную орбиту первого спутника «Арктика-М» для мониторинга климата в Арктическом регионе.