Объявившую о разводе Ким Кардашьян пристыдили за непристойное фото

Калифорния, 1 марта. Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии для рекламы собственного бренда Skims.

Один из снимков Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она позирует с распущенными волосами топлес, прикрывая грудь рукой. Из одежды на звезде только колготки телесного цвета собственного бренда Skims.

Несмотря на то, что снимок набрал более 5,9 миллиона лайков, в комментариях мнение подписчиков разделилось. Преданные фанаты Кардашьян восхитились ее фигурой, однако большинство пользователей пристыдили предпринимательницу за фотосессию в полуголом виде. Они назвали это «отсутствием самоуважения» и призвали 40-летнюю звезду подумать о своих детях перед публикацией подобных фото.

«Однажды Канье Уэст пришел домой и решил, что он устал играть с пластиковой женщиной»; «Вам нужно хорошо подумать, прежде чем выставлять такое. Эти фото создают плохое представление о вас»; «По-моему это просто отвратительно!» — высказались фолловеры.

В начале года стало известно, что рэпер Канье Уэст и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян собираются развестись. Пара уже подала документы на развод. Экс-супругам придется делить не только имущество, но и решать вопрос опеки над четырьмя детьми.