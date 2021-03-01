РФ может начать переговоры по налоговым соглашениям с Гонконгом и Швейцарией

Москва, 1 марта. Минфин РФ может инициировать переговоры по изменению налоговых соглашений с Гонконгом и Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазонов, выступая в Совфеде.

Президент России Владимир Путин в конце марта 2020 года поручил правительству обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за границей. Поручение главы государства требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Однако Путин предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми, кто не примет ее предложения.

Минфин РФ в ноябре прошлого года сообщил о подписании протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Российская сторона также договорилась с Кипром и Мальтой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на прошлой неделе рассказал о ходе переговоров по налогообложению с Нидерландами. По его словам, Москва заняла жесткую позицию в дискуссии с Амстердамом.