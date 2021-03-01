Представитель Еврокомиссии объяснил причину введения сертификата вакцинации от коронавируса

Брюссель, 1 марта. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер объяснил, почему в Европе хотят ввести сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции.

Документ позволит людям безопасно передвигаться между странами, объяснил Мамер средствам массовой информации во время пресс-конференции. В сертификат будут записываться медицинские данные человека. Он потребуется не только во время туристических, но и деловых поездок.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.