Четверо детей пострадали в ДТП с участием маршрутки и большегруза в Челябинской области

Челябинск, 1 марта. Действия водителя маршрутки, выбравшего неправильную скорость при спуске, привели к столкновению с грузовиком. В аварии пострадали девять человек.

В результате столкновения маршрутки с большегрузом пострадали девять человек, четверо из них — дети, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

По данным следствия, авария произошла в утренние часы, когда автобус выехал из Усть-Катава по направлению к Катав-Ивановску. Водитель автомобиля потерял управление во время спуска, поскольку выбрал неправильную скорость. В результате маршрутка выскочила на встречку и врезалась в грузовик Volvo с полуприцепом.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. О состоянии здоровья пострадавших данных пока нет.

Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла в Оренбургской области, сообщает «РИА56». Там водитель отечественного автомобиля сбил мальчика, переходившего проезжую часть. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.