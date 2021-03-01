Закон об обязательной эвакуации из зон ЧС может появиться в России

Москва, 1 марта. Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект, по которому россияне обязуются в случае необходимости эвакуироваться из зон ЧС по требованию властей.

Документ призван повысить оперативность эвакуации из зон ЧС в целях сохранения жизни и здоровья россиян. Новый законопроект также обязует должностные лица своевременно докладывать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Согласно документу, штраф за нарушение новых требований может составить от 20 до 200 тыс. руб. Министерство по делам гражданской обороны выступило автором инициативы. Законопроект опубликовали на базе данных нижней палаты парламента.