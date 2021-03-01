В Томске для расселения аварийных домов построят новый микрорайон

Томск, 1 марта. Жильцов аварийных домов в Томске планируют расселить в новый строящийся микрорайон. Об этом сообщили в рамках заседания Градостроительного совета региона.

Новый жилой микрорайон «Солнечная Долина» планируют построить на ул. Федоровского и предназначен он в первую очередь для заселения жителей, чье жилье признано аварийным. Отмечается, что работа будет вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На участке площадью 27 га планируется построить девять десятиэтажных домов общей площадью 72 тыс. кв. м, два детских сада на 145 и 220 мест, а также школу на 1100 учеников. На данный момент администрация города утверждает проект, после чего будет производиться межевание территории.

«Для реализации проекта мы внедрили систему государственного заказа. На межведомственном уровне нам еще предстоит решить вопрос с дорожной, инженерной инфраструктурой, работой общественного транспорта. Это задачи, которые потребуют поэтапного решения, но уже в этом году мы должны дать старт строительству первых домов», — рассказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Выбор подрядчика на строительные работы состоится ближе к сентябрю, когда «Облстройзаказчик» получит проектно-сметную документацию.

Ранее ФАН рассказывал о строительстве нового района вблизи Томска. Застройщик планирует освоить территорию в 78,5 гектара.