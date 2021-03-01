Захарова: Россия отреагирует на новые санкции Евросоюза по делу Навального

Москва, 1 марта. Россия отреагирует на новые санкции Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, одобрение странами ЕС санкций по делу Навального не является сюрпризом для Москвы. Дипломат отметила, что действия Евросоюза разрушают двусторонние отношения.

Постпреды 27 стран Европейского союза 1 марта согласовали новые антироссийские санкции и начали процедуру по их оформлению. Ограничения коснутся лиц, якобы принимавших участие в аресте блогера.

Ранее Захарова предостерегла Евросоюз от санкций против Москвы. Спикер МИД РФ подчеркнула, что Россия готова соразмерно ответить на ограничения.