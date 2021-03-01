Эксперт рассказала, почему министр охраны окружающей среды ФРГ защищает «СП-2»

Германия отлично умеет планировать на долгосрочную перспективу, горизонт 25–50 лет. Поэтому уже сейчас видит невозможность одномоментного перехода на альтернативные источники энергии. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Германия не может отказаться

ФРГ рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства российского трубопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделала министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

«Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», — заявила Шульце.

Она отметила, что Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.

«Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах», — отметила министр.

Всему свое время

Как отметила Анна Бодрова, переход к «зеленым» технологиям в энергетике и иным альтернативным источникам получения электроэнергии — дело небыстрое и финансово затратное. Здесь нет смысла спешить. Нужно обеспечить качественную инфраструктуру для того, чтобы сектор мог работать без сбоев.

«Германия отлично умеет планировать на долгосрочную перспективу, горизонт 25–50 лет. Поэтому уже сейчас видит невозможность одномоментного перехода на альтернативные источники энергии. Все должно быть предельно взвешенно и разумно, если речь идет о бизнес-подходе и реализации государственной политики в экологии и энергетике», — пояснила Анна Бодрова.

Она обратила внимание, что перспектив для реализации «зеленой» программы в Германии множество, и она точно будет развиваться. Но подразумевается, что процесс будет происходить постепенно.

«Поэтому на время переходного периода стране точно потребуются иные источники получения энергии. И проект «Северный поток — 2» вполне для этого подходит», — заключила Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».