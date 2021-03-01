В столице Грузии проходят протестные шествия

Тбилиси, 1 марта. Члены движения «Для Грузии» и оппозиционных партий вышли на несанкционированную акцию в Тбилиси. Информацию об этом передает местный телеканал.

Протестующие выдвинулись от палаточного городка, который был размещен возле здания парламента страны, в сторону резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Грузинский бизнесмен завершил политическую карьеру, однако участники протестного шествия считают, что он «продолжает управлять страной».

«Когда мы беспокоим Бидзину Иванишвили, то полиция... все учреждения защищают Иванишвили. Никаких других доказательств того, что Иванишвили является единственным источником всех видов зла, арестов и политических преследований, не требуется», — рассказал журналистам один из участников акции.

Политический кризис в Грузии начался в конце прошлого года. Лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы якобы были сфальсифицированы, и объявили бойкот парламенту. Ситуация усугубилась 23 февраля 2021, года правоохранители задержали в Тбилиси председателя «Единого национального движения» Нику Мелию. Ему было предъявлено обвинение в организации беспорядков в столице Грузии.

Федеральное агентство новостей информировало, что МВД Грузии пожаловалось на кибератаки из-за рубежа.

НСН ранее сообщала, что россияне с отрицательным тестом на COVID-19 с 1 марта смогут посещать Грузию.