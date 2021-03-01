Спустя год в Саранск возвращаются ярмарки выходного дня

Жители столицы Мордовии вновь смогут приобрести нужные товары на ярмарках выходного дня. Торговлю организуют в привычных местах в рабочем режиме — каждую субботу.

Первая ярмарка выходного дня примет покупателей уже 13 марта. Мэр города Петр Тултаев напомнил продавцам, что за торговлю в специально отведенных местах арендная плата не берется. Однако есть требования, соблюдение которых обязательно: это масочно-перчаточный режим, термометрия и безопасное расстояние между торговыми точками.

«Предварительно в воскресенье, 7 марта, в Саранске по поручению Петра Тултаева пройдет ярмарка валенок и шерстяных изделий. К участию приглашены мастера как из Мордовии, так и из других республик. К примеру, в прошлом году к нам приезжали гости из Чувашии», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации городского округа Саранск.

Ранее ФАН сообщил об открытии 20 круглогодичных ярмарок в Москве.