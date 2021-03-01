Садыр Жапаров рассказал о предстоящих выборах в Киргизии

Бишкек, 1 марта. Парламентские выборы на территории Киргизии пройдут осенью текущего года. Об этом заявил глава государства Садыр Жапаров в интервью местному изданию.

По словам политика, выборы депутатов парламента Киргизии состоятся осенью 2021 года. Плюс ко всему планируется проведение референдума, который пройдет согласно всем нормам законодательства.

Стоит отметить, что полномочия депутатов прошлого созыва истекли еще в октябре 2020 года. Однако массовые протесты на территории государства привели к тому, что результаты голосования пришлось отменить.

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