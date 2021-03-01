Жителя Рязанской области до смерти избили табуретом за ношение юбки

Рязань, 1 марта. Двое мужчин напали на знакомого во время пьяного застолья и избили его до смерти. Поводом к совершению преступления стала привычка убитого носить женскую одежду.

Прокуратура после жестокой расправы над рязанцем организовала проверку. По данным ведомства, компания распивала спиртные напитки в одном из жилых домов. В какой-то момент между приятелями вспыхнул конфликт. Двоим из них не понравилось, что их друг вышел на улицу в женской юбке.

Мужчина проигнорировал замечания, после чего получил удары табуретом и скончался от полученных травм. Подозреваемых задержали, теперь им грозит 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

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