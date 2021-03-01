Горбачев оценил ситуацию в России накануне своего 90-летия

Москва, 1 марта. Бывший президент СССР Михаил Горбачев порассуждал о том, что происходит в России и на чем сейчас следует заострить внимание. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Горбачев обратил внимание на успехи российской научной сферы на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. Он также призвал бороться с распространением коронавируса «без политических игр и интриг».

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию», — сказал Горбачев в ходе интервью.

Экс-лидер Советского Союза назвал текущий период «очень сложным и ответственным». По его словам, мировое сообщество должно сосредоточиться на решении вопроса о ядерном вооружении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как российское руководство воспринимает Горбачева. По информации НСН, президент РФ Владимир Путин планирует направить поздравление экс-главе СССР в день его 90-летия.