Гамбия готова встретить бывшего президента обвинениями в массовом убийстве



Властям Гамбии представили новые доказательства, еще раз подтверждающие причастность бывшего президента Яйя Джамме к убийству мигрантов в июле 2005 года.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему бывший диктатор заскучал по дому, а власти Гамбии делают все, чтобы доказать его вину в массовом убийстве 15-летней давности и других преступлениях.

Амбиции юного лейтенанта

Будущий диктатор Яйя Джамме родился в деревне на юго-западе Гамбии 25 мая 1965 года. Через год после окончания школы 19-летний Джамме поступил на службу в национальную жандармерию. С 1989 по 1990 он был ответственным за президентский эскорт в гвардии.

В начале 1990-х наступил рассвет его военной карьеры. Джамме с 1991 года руководил мобильной жандармерией, а год спустя получил звание лейтенанта и пост командующего военной полицией в составе национальной армии Гамбии. Эту должность он занимал вплоть до переворота, который сам же и устроил.

Любопытно, что Джамме обучался в США – он прошел военную подготовку Military Police Officers Basic Course (MPOBC) в Форт-Макклелане в штате Алабама. Диплом по военному делу он получил в 1994 году, незадолго до захвата власти в стране. И даже стал почетным гражданином штата Джорджия и почетным лейтенантом Алабамы.

Захват власти

Яйя Джамме добился власти, свергнув президента Гамбии: Дауда Кайраба Джавара правил страной с момента обретения ею независимости в 1965 году. В июле 1994 года 29-летний Джамме возглавил военный переворот, собрав вокруг себя пять молодых лейтенантов, которым было от 25 до 30 лет. Они штурмом взяли президентский дворец. Джавуру на американском военном корабле выслали в Сенегал, а позже в Лондон. На родину он вернулся только в 2002 году, пообещав не заниматься политической деятельностью.

Во главе государства встал Джамме. Два года он занимал пост председателя Временного Правящего Совета, а в 1996 году был избран президентом Гамбии.

Чудо-президент

Больше 20 лет Джамме единолично правил крошечной Гамбией в качестве диктатора с определенным колоритом. В частности, Джамме утверждал, что обладает сверхъестественными способностями и может излечить от СПИДа или бесплодия при помощи трав. В смерти своей тети в 2009 году он обвинил колдунов и развернул в стране «охоту на ведьм». Полиция, военные, разведчики и личная охрана президента похищали людей и закрывали их в тайных центрах, напоминающих средневековые алхимические лаборатории. Через них прошли около тысячи человек, в основном стариков, которых заставляли пить неизвестные «зелья».

Любую критику Джамме жестко подавлял. Гарантии безопасности не могли получить ни журналисты, ни правозащитники. Последних диктатор обвинил в желании «дестабилизировать положение в Гамбии» и угрожал убить любого из них. Сотрудники СМИ, которые отказывались писать хвалебные оды в честь Джамме, подвергались преследованиям и запугиваниям.

В августе 2013 года диктатор заявил, что «преступники не должны жить за счет населения» и отменил мораторий на смертную казнь, действовавший в Гамбии на протяжении почти 30 лет. Среди девяти казненных был лейтенант Алье Ба, которого задержали в 1997 году за подготовку госпереворота против Джамме. В итоге запрет на казнь пришлось восстановить под давлением Европейского и Африканского союзов.

Свободные выборы в стиле Гамбии

Выборы, на которых Джамме регулярно одерживал победу, были демократичными исключительно на словах. Оппозиционным кандидатам и даже избирателям угрожали в ходе предвыборных кампаний.

После очередного переизбрания Джамме в 2011 году Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось признавать результаты голосования. Соседи Гамбии потеряли доверие к диктатору, но его это не смутило. Он заявил, что собирается «править миллиард лет, будь на то Божья воля».

Страх и ненависть в Гамбии

Все годы, что Джамме руководил страной, он боялся, что его свергнут. Став единоличным диктатором Гамбии через военный переворот, он понимал, что и сам не застрахован от такой участи. Хотя Джамме явно верил в то, что власть ему дарована свыше и никто не смеет в этом сомневаться.

Страх Джамме стал причиной гибели множества людей. Так, в 2000 году, во время студенческих протестов в столице Гамбии Банжуле, полиция и военные убили 14 человек. Оппозиционных политиков, журналистов, общественных деятелей похищали и годами держали в тюрьмах без суда и следствия. Многие из них погибли.

В 2005 году жертвами паранойи Яйя Джамме стали больше 50 мигрантов. Выходцы из стран Западной Африки были убиты по приказу президента. Новые свидетельские показания подтверждают причастность Джамме к трагедии.

Убийственная паранойя диктатора

В июле 2005 года в прибрежном поселении Барра власти Гамбии задержали западноафриканских мигрантов. Среди них были граждане Либерии, Сенегала, Нигерии, Конго, Сьерра-Леоне, Того, Кот-д’Ивуара и Ганы. Все они направлялись в Европу, но Джамме и его соратники подозревали в них группу наемников, которая прибыла, чтобы устроить государственный переворот.

Из Барры задержанных на военно-морском катере доставили на базу ВМФ в столице. Известно, что во время ареста присутствовали многие руководители силовых структур. Некоторые из них беседовали с Джамме по телефону.

На базе мигрантов пытали, а после начали распределять по группам и передавать «джанглерам» — военизированному подразделению, которое выполняло «грязную работу» по приказу президента. «Джанглеры» казнили мигрантов без суда и следствия за пределами столицы или вдоль границы Сенегала и Гамбии.

Бывший директор Национального разведывательного управления Джибрил Нгорр Сека предоставил новые сведения, которые раскрывают некоторые подробности этого преступления. Так, он рассказал, что 23 июля 2005 года в полицейском участке Кайраба он составил список арестованных.

Кроме того, в тот день он разговаривал с Усамом Баги, который затем занял пост начальника штаба обороны Гамбии. Его интересовало, были ли задержанные мигранты наемниками, которые прибыли в страну, чтобы свергнуть Джамме. Сека ответил отрицательно, и Баги с кем-то созвонился. С кем именно — экс-главе разведки неизвестно. После телефонного разговора некоторых арестованных забрали. На следующий день Секе позвонили и сообщили, что в лесу рядом с городом Бруфут обнаружили трупы.

Правда о преступлениях Джамме

В октябре 2018 года, уже после окончания правления Джамме, в Гамбии создали специальную Комиссию истины, примирения и репарации. Она занимается расследованием преступлений, которые совершил диктатор или его соратники и подчиненные. Одна из основных задач — выяснить, что произошло с мигрантами, и наказать виновных в их гибели.

Джамме и его правительство пытались переложить ответственность за преступление на бунтовщиков. Однако свидетели, выступившие перед комиссией, подтвердили, что за задержаниями и убийствами мигрантов стоят соратники экс-президента в армии, флоте и полиции. Некоторые из них опознали «джанглеров». Однако выяснить, что именно произошло в июле 2005-го очень сложно, многие тела до сих пор не найдены. Все доказательства были уничтожены, и это серьезно осложняет ход расследования.

Свидетельские показания Секи помогут выяснить имена всех погибших. По его словам, все эти годы он хранил список жертв и верил, что виновные в их смерти будут наказаны.

Тоска по дому и власти

Новые факты об убийстве мигрантов всплыли на фоне заявлений Джеммы о возвращении в Гамбию. В конце 2016 года прошли очередные президентские выборы, которые Джемма проиграл оппозиционеру Адаме Бэрроу. Диктатор отказывался передавать власть и утверждал, что подсчет голосов прошел с нарушениями. Бэрроу поддержало мировое сообщество, в частности ЭКОВАС. В итоге в январе 2017-го Джемма заявил, что в Гамбии «не должно быть пролито ни капли крови», потребовал уголовной неприкосновенности и сбежал в столицу Гвинеи, а позже обосновался в Экваториальной Гвинее.

Еще в начале 2020 года он заявил о своем желании и законном праве вернуться в Гамбию. В столице даже прошел марш в поддержку бывшего диктатора, а Усман Рэмбо Джатта, который возглавляет партию Джамме «Альянс за патриотическую переориентацию и созидание» (APRC), уверял, что он уже в пути.

Экс-президент утверждает, что существует некий документ, который гарантирует ему право вернуться домой. Однако представитель правительства Гамбии Эбрима Санкарех подчеркнул, что не понимает, о чем говорит Джамме. Президент Бэрроу такого соглашения не подписывал. Если бывший диктатор вдруг решит вернуться в страну, власти не гарантируют его безопасность. При этом Джатта утверждает, что никто не имеет права арестовывать Джамме.

Желание вернуться в Гамбию бывший глава республики объясняет тоской по дому. Однако реальная причина кроется в скорых выборах президента. В конце декабря 2021-го пройдет новое голосование, на котором выберут очередного руководителя республики. Все указывает на то, что скучает Джамме не по дому, а по власти.

На что рассчитывает бывший диктатор – непонятно. За годы правления он сделал все, чтобы самоизолироваться от международного сообщества и, как следствие, от его поддержки. При этом маловероятно, что в самой Гамбии найдется много желающих вернуть Джамме на пост президента. За 22 года на этом посту он методично разворовывал страну, оставляя население на произвол судьбы.

Расследование преступлений, которое проводят власти африканской республики, призвано не только найти виновных и доказать ответственность Джамме. Оно показывает, что допускать такого человека к руководству страной значит обречь ее на вымирание. По некоторым данным, за годы правления Джамме украл у Гамбии около миллиарда долларов. Жадность и уверенность в собственной избранности и безнаказанности окончательно ослепили его. Экс-диктатор живет в выдуманной реальности, где народ поддерживает его и ждет возвращения.