Ползучий госпереворот Зеленского грозит Украине полицейской диктатурой

Под руководством президента Владимира Зеленского Украина пришла к пределу потребительского отношения элит к собственному народу и стране как ресурсной базе. Одновременно Киев уничтожил любую возможность мирного диалога с Москвой и взял курс на военную конфронтацию. В целом же последние шаги главы соседней страны грозят ей превращением в полицейскую диктатуру под стать латиноамериканским или ближневосточным режимам.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший последние действия президента Украины.

Quo vadis, Украина?

Вечером 26 февраля ВСУ обстреляли Логвиново и северо-западные окраины Донецка. Параллельно с активизацией боевых действий в Донбассе президент Украины Зеленский санкционировал, по сути, ползучий госпереворот, обнуляющий влияние Верховной рады, и начал небывалую кампанию по «зачистке» оппозиции.

На наших глазах внутренняя и внешняя политика соседней страны претерпевают самые серьезные изменения со времен Евромайдана. Под контроль Офиса президента перешел Конституционный суд Украины, парализованный на неопределенный срок — тем самым судебная ветвь власти получила мощнейший удар. Ключевые решения теперь принимает исполнительная, силовая ветвь власти в лице СНБО, СБУ и других ведомств.

Так в украинском политикуме началась эра силовиков, которые теперь и определяют политическую жизнь страны. При этом президент Зеленский посредством незаконных решений СНБО и действий прикормленных им радикалов взял курс на уничтожение оппозиции, а также всех сил, не разделяющих крайне правые взгляды. Иначе трактовать решения Владимира Александровича просто невозможно.

Фактически вне закона были поставлены три оппозиционных телеканала: ZIK, NewsOne и 112, — а их вещание на территории Украины прекращено. Далее с подачи Зеленского СНБО ввел персональные санкции против лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги, с арестом их активов, главным образом энергетических. В обоих случаях звучала лишь одна формальная причина — экономическое сотрудничество с народными республиками Донбасса и Россией.

Параллельно началась «зачистка» интернет-пространства. СБУ объявила вне закона несколько ведущих украинских политических телеграм-каналов и открыла уголовные дела на их владельцев. Чуть позже решением регионального суда была запрещена работа более 460 интернет-изданий — как украинских, так и российских. Таким образом, свобода слова на Украине была окончательно отменена — любая критика курса Зеленского рассматривается как «измена Родине». Именно так, по обвинению «в измене Родине», был объявлен в розыск известный блогер и лидер политической партии Анатолий Шарий.

Чуть ранее, 24 февраля, народные депутаты от провластной партии «Слуга народа» зарегистрировали в Раде два законопроекта (№5143 и №5144), предусматривающие уголовную ответственность за коллаборационизм. В первом из проектов были предложены правовые основания для запрета партий и религиозных организаций, которые «сотрудничают с агрессором». Как сказано в документе, он «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований», которые сотрудничали с Россией или неподконтрольными Киеву территориями на юго-востоке. Первыми жертвами законопроекта явно окажутся ОПЗЖ и партия Шария.

Основной механизм, который прописан в упомянутых законопроектах, весьма незатейлив: любая партия, церковь или объединение на территории «незалежной» могут быть закрыты, если их «уполномоченные лица» были осуждены по статье 111 УК Украины, то есть за госизмену. Любопытно, что такие же нормы содержатся и в законопроекте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», поддержанном многими членами партии «Слуга народа».

В Киеве не скрывают, что на основании этих законопроектов будут продолжены репрессии против Украинской православной церкви. Они будут продолжаться вплоть до полного уничтожения УПЦ, с ликвидацией ее статуса и захвата всех церквей.

Впрочем, война Киева с УПЦ все же проходит по статье «лес рубят — щепки летят». Приоритетной для Зеленского является, конечно, расправа с политической оппозицией.

Режим неограниченных возможностей

Следует отметить, что разгромом ОПЗЖ и введением санкций в отношении Медведчука Зеленский, по сути, сжег все мосты с Россией. Одновременно столь же стремительно бывший шоумен разрушил схему переговоров на базе Минского формата и режима перемирия в Донбассе, являвшегося единственным важным политическим итогом первого года президентства Зеленского. Сам формат мирных переговоров по Донбассу был сознательно заведен в тупик украинской стороной, а ВСУ получили прямой карт-бланш на возобновления боевых действий. Как следствие, сейчас в районе Донецка идут ожесточенные боестолкновения с применением тяжелой артиллерии с украинской стороны.

Пока этот нелегитимный, но организованный лично главой государства «режим Армагеддона» стремительно набирал на Украине обороты, Зеленский записал видеообращение (к кому?) с призывом Крыму вернуться из «оккупации» в состав Украины. Также, в период празднования Дня независимости, президент анонсировал мероприятия по запуску «Крымского формата» — переговорной площадки по «возврату Крыма» в состав Украины. При этом возвращенцев на Украине ждут поражение в правах, тотальная украинизация, а также репрессии со стороны власти и радикалов.

Происшедшее говорит о том, что Зеленский отныне решил не ориентироваться на общественное мнение и открыл «новый дивный мир» борьбы без каких-либо правил. Сняты любые табу и запреты — можно использовать любую возможность для уничтожения политического конкурента, преследовать членов семей, открывать уголовные дела, вводить санкции против собственных граждан.

На фоне этого малозамеченным прошло очень важное событие — создание Зеленским режима практически неограниченных президентских возможностей, позволяющих главе государства «проталкивать» на должности министров кого угодно.

23 февраля Верховная рада приняла резонансный законопроект №4531 (который еще называли «закон по Витренко»), согласно которому исполняющие обязанности министра на Украине получают… полные полномочия министров. Проще говоря, отныне и.о. министра могут в полном объеме принимать кадровые решения, управлять бюджетом и закупками и так далее. Среди поддержавших законопроект депутатов большинство составляли представители «Слуги народа».

В итоге назначенный в декабре 2020-го исполняющим обязанности министра энергетики «незалежной» Юрий Витренко, де-юре оставаясь и.о., де-факто стал полноценным министром. И это, как говорится, создало знаковый прецедент.

Напомним, что Витренко — это бывший скандально известный топ-менеджер «Нафтоганза», который оказался на посту и. о. министра энергетики, разумеется, далеко не случайно. Проталкивая Витренко на новую должность, Зеленский использовал его как инструмент для входа в сферу энергетики — одну из самых прибыльных в стране, и для президента практически полностью доселе закрытую. При этом против нового исполняющего обязанности министра не возражал и Запад, поскольку Витренко ретиво исполнял все антисоциальные «рекомендации» МВФ и других международных финансовых институтов.

В первый же день своего пребывания в новой должности Юрий Юрьевич отменил гражданские льготы на оплату коммунальных платежей. Позже свое реноме не совсем вменяемого человека и. о. министра подтверждал еще не раз — видимо, подобно своему президенту, он ориентировался в первую очередь на внешних покровителей, а потому мнение украинского населения его совершенно не интересовало.

В силу скандальной репутации Юрия Юрьевича Рада дважды проваливала попытки Зеленского превратить его из и. о. в просто министра. Не последнюю роль в этой подковерной баталии играли нардепы, лояльные олигарху Игорю Коломойскому, воспринимавшего Витренко как недружественную фигуру. И тут открывается еще одна линии интриги вокруг исполняющего обязанности министра — передел энергетической отрасли, где Коломойский имеет значительные активы и состоит в острой конкуренции с другим украинским олигархом, Ринатом Ахметовым.

«Враг моего врага — мой друг» — в конце концов ситуативный союз Зеленского и Ахметова одержал над Коломойским победу. Первый добился принятия «закона по Витренко», а второй отобрал у конкурента контроль над управляющей энергетическими активами госкомпанией «Центрэнерго». Далее, надо полагать, планируется приватизация компании и передел на угольном рынке Украины, что будет являться частью сделки Ахметова с президентом.

Последний же в итоге после 23 февраля получил возможность ставить на министерские должности своих людей — причем без одобрения Рады. Таким образом, украинский кабмин перешел под полный контроль президента, а оппозиция лишилась важнейшего инструмента влияния на политическую ситуацию в ключевом ее сегменте — назначении министров.

Отныне Зеленский может ставить в ранге и. о. любые фигуры, не обращая внимания на общественное мнение и позицию партий. Влияние Рады резко упало, что грозит глобальной трансформацией всей политической системы Украины.

Всюду клин

В созданной Зеленским новой реальности основной удар приняла на себя украинская государственность. Этот лишенный правил «дивный новый мир» открыл ящик Пандоры — теперь на Украине любой союз ситуативен, а прав тот, у кого больше ресурсов. Безусловно, эта выходка бумерангом вернется к самому Зеленскому, который после своего президентства, скорее всего, покинет страну. Если успеет, конечно, и не нарвется до этого на украинский вариант «избавления от нацлидера», оригинал которого мир наблюдал в 1963 году на примере президента США Джона Кеннеди…

Любопытно, что полностью свой силовой блок президент не контролирует, поэтому вынужденная эвакуация Владимира Александровича за рубеж может случиться чуть ли не в любой момент. Не менее любопытен и тот факт, что политический путь Зеленского практически дословно повторяет путь его предшественника, Петра Порошенко. Правда, в крайне правом сегменте нынешний глава Украины явно проигрывает прошлому президенту, и это закрывает для Владимира Александровича какие-либо внятные политические перспективы.

Сейчас Зеленский превратился в ухудшенную копию Порошенко — полный амбиций и иллюзий в отношении себя, самоизолированный, страдающий от неврозов и психозов недополитик. Вот такой человек, находясь у руля Украины, открыл политический сезон «боев без правил». Следующий шаг — за оппонентами Зеленского, которые начнут платить ему той же монетой, то есть тоже действовать вне всяких договоренностей. Вполне вероятно, что Владимир Александрович не сможет достойно ответить на те вызовы и угрозы, источником которых он стал, что лично для него резко увеличивает риск «выстрела в Далласе» и иных подобных неприятностей.

Пора делать выводы. Президент Украины выбрал курс на создание полицейской диктатуры по типу диктатур Латинской Америки и Ближнего Востока. Под руководством Зеленского «незалежная» пришла к пределу потребительского отношения элит к собственному народу и стране как ресурсной базе, то есть к диктаторской сверхэксплуатации. Одновременно Киев уничтожил любую возможность мирного диалога с Москвой и взял курс на военную конфронтацию.

Ничем хорошим для украинского «Титаника» столкновение с российским «айсбергом» не закончится. Попытка же Зеленского выстроить на Украине свой персональный рейх в лучшем случае закончится бегством главного фигуранта этого мероприятия за границу.

Словом, куда ни кинь — всюду клин. Увы, таковы современные украинские реалии.