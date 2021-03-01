Эксперт объяснила, почему избивший жену психолог может продолжить работать

Накануне в Сети появилось видео, на котором уроженка Челябинска откровенно рассказала о том, что ее муж, который работает психологом, систематически поднимает на нее руку. После двух судимостей за избиение супруги он продолжает вести курсы по оздоровлению отношений.

Может ли специалист помогать семьям, когда он сам избивает жену? На этот вопрос ФАН ответила психолог Людмила Суздальцева.

«Все психологи продолжают работу над собой в течение всей своей жизни. И у нас бывают самые разные ситуации. В каждом направлении есть этические комитеты, туда обращается клиент или психолог с просьбой разобрать какую-либо ситуацию. Зачастую бывает так, что психолог прорабатывает свою тему самостоятельно», — рассказала эксперт.

Людмила Суздальцева объясняет, что у всех психологов есть «слепые пятна», но это не означает, что они могут кого-либо бить.

«Если сейчас у меня есть в какой-то зоне такое пятно, значит, я его отрабатываю и начинаю видеть, что со мной происходит в этом месте. Мы становимся более полезны для своих клиентов после того, как мы прорабатываем какую-то свою болезненную точку. Как говорят, мы все соприкасаемся шрамами и ранами», — добавила психолог.

Пациент приходит со своей раной, а у терапевта подобная уже затянулась, объясняет собеседница Федерального агентства новостей.

«Я, естественно, не поддерживаю избиения, это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Но однозначно говорить, что ругающемуся с женой человеку нельзя быть психологом, не правильно. Психологи — не сверхлюди, мы точно так же падаем и ударяемся», — рассказала Суздальцева.

По ее словам, даже психологу нужен человек, который посмотрит на его действия со стороны.

«Всегда за одним психологом стоят два хороших психолога — его личный терапевт и супервизор. Психологи идут к другим психологам, это нормально. Изнутри никогда ничего не видно, поэтому порой нужен специалист», — резюмировала эксперт.

Напомним, ранее сопредседатель экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассказала, из-за чего выросло количество насилия в российских семьях.