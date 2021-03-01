РАЭК высоко оценила меры государства и бизнеса по борьбе с киберпреступностью

Беспрецедентная поддержка российской отрасли высоких технологий дала свои плоды. Речь идет не о финансировании, а об эффективности решений, которые приняло правительство в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

О главных трендах российской IT-индустрии в эксклюзивном видеоинтервью ФАН рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

«Цифровая экономика растет по всем показателям из года в год. Даже в 2020 году она выросла на 16%. Но если кибербезопасность будет проигнорирована, то мы очень быстро скатимся, — предупредил собеседник ФАН. — Когда будет такое большое количество случаев обмана, краж паролей, списаний денег с карт, люди просто перестанут доверять этой среде».

Пандемия вовлекла россиян в цифровую среду, что спровоцировало небывалый рост кибермошенничества: по данным ЦБ РФ, каждый второй россиянин хотя бы раз контактировал с банковскими мошенниками по телефону. Несмотря на огромное количество уловок и изобретений, хитроумным дельцам не удалось пошатнуть уровень доверия населения к безопасности финансовых сервисов. Как сообщает регулятор, напротив, он вырос до 73%.

«Я считаю, что мы все очень круто поработали. Государство хорошо поработало. Бизнес смог включить саморегуляционные механизмы, программы самоочищения, и пользователь стал более грамотным, — заявил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. — В нацпроекте «Цифровая экономика» кибербезопасности уделяется приоритетное внимание. Сокращается количество мошенников, которые действуют в мобильных средах, в области электронной коммерции и в области фишинга. Это происходит потому, что есть сильные лидеры, которые умеют на международном уровне бороться с этими угрозами».

Эксперт рассказал о работе координационного центра доменов RU/.РФ, который создает банк знаний о киберугрозах, на основании которых принимаются оперативные решения, в том числе о блокировке контента. По его словам, немаловажную поддержку в борьбе с киберугрозами оказывают Российский интернет форум, «Цифровой диктант». Конкурс «Цифровой прорыв» помог государству выявить таланты, которые способны решать трудные задачи в области высоких технологий. Пополнить отрасль сотнями специалистов в области Интернет-коммуникаций обещает Конкурс «Лидеры цифровых коммуникаций».

«Количество времени, которое люди проводят в интернете, выросло до пяти часов в сутки. Количество пользователей приблизилось к 100 миллионам ежедневно. Мобильные технологии окончательно отобрали пальму первенства у десктопа. Все сейчас в мобильном телефоне. Поэтому вдумчиво и аккуратно относиться к регулированию — главное, что хочется посоветовать государству», — отметил глава РАЭК.

Например, по мнению эксперта, вместо того, чтобы запретить работу социальной сети TikTok, следует «включить режим саморегулирования».

«Для этого создан механизм «регуляторная песочница». Это специальные режимы специального регулирования для тех новых технологий, с которыми пока непонятно что делать. Вот беспилотные автомобили — как их регулировать? Мы пока не знаем. Давайте в каком-нибудь регионе создадим «экспериментальную песочницу». Разрешим им там ездить. Но это будет небольшое пространство по типу «Сколково». И включим там особый регуляторный режим, когда можно будет экспериментировать с этим. Наше государство абсолютно правильно встало на этот путь», — сказал Сергей Плуготаренко.

Напомним, 28 января 2021 года в России вступил в силу закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ».

Ранее гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский сообщил, что в 2020 году Центры управления регионами решили два миллиона проблем россиян.