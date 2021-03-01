Wintershall Dea заявила о поддержке «СП-2» после завершения финансирования

Берлин, 1 марта. Компания Wintershall Dea поддерживает строительство «Северного потока — 2», несмотря на завершение финансирования проекта. Об этом заявил член правления организации Тило Виланд.

Он уточнил, что о дальнейших инвестициях в «Северный поток — 2» пока речи не идет. По словам Виланда, оператор газопровода Nord Stream 2 AG не запрашивал дополнительных средств у Wintershall Dea.

Представитель Wintershall Dea напомнил, что когда компания присоединилась к проекту, то обязалась предоставить финансирование на сумму до 950 млрд евро. На данный момент Nord Stream 2 AG запросила у Wintershall Dea 730 млрд евро, после чего уведомила, что этих средств достаточно.

Минфин США в январе 2021 года сообщил о расширении санкций против проекта «Северный поток — 2». Под ограничения попали российский трубоукладчик «Фортуна» и компания, владеющая судном.

Министр по вопросам окружающей среды ФРГ Свенья Шульце ранее заявила о необходимости завершения строительства «Северного потока — 2» для Германии. По ее словам, немецкая сторона выступает за реализацию проекта из соображений экономии энергии.