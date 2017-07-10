Владислав Листьев: человек, изменивший российское телевидение

«Когда я с ним познакомился, он был совершенно обаятельным, привлекательным. Таким гулякой, гусаром, «поручиком Ржевским». Анекдоты, смех, алкоголь, женщины — все, что угодно… Он мог исчезнуть из поля зрения людей на несколько дней, потом возникнуть. Никогда не было плохого настроения. Он всегда был положительно настроен. Мы с ним закончили факультет журналистики. Поэтому нас это очень объединяло. Он учился на три курса младше, но был точно на таком же курсе, как и я. У него называлось —«Международная тележурналистика», а у меня был такой — «Работник телевидения со знанием иностранного языка». Но у нас было одно и то же отделение».