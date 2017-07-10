Владислав Листьев: человек, изменивший российское телевидение

«Надо бы уже с холодной головой к этому относится. И тем не менее до сих пор больно. Не проходит она. Я уже несколько лет назад понял, что она уже и не уйдет, пока я не уйду. Почему я об этом говорю? Чудовищная несправедливость произошла с Владом. Ушел самый талантливый из нас, если иметь в виду нас — «взглядовскую» команду. Он ушел на взлете, когда делалось телевидение, когда советское телевидение умирало, а второе еще только рождалось. И во главе этого оказался он. Это какой-то злой рок. За что? Это до сих пор у меня вызывает вопросы, хотя я знаю об этой смерти все или почти все. Этого быть не должно».