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1 марта
Владислав Листьев: человек, изменивший российское телевидение
1 марта 1995 года в Москве был убит журналист Владислав Листьев. Преступление до сих пор не раскрыто.

В 90-е его знала вся страна. Листьев изменил облик российского телевидения, превратив его из главного инструмента государственной пропаганды в одно из главных развлечений для зрителей. Программы «Час пик», «Поле чудес», «Звездный час» и «Тема» собирали у экранов миллионы россиян.
Global look press, Evguenii Matveev
Листьеву потребовалось всего несколько лет, чтобы пройти путь от рядового журналиста молодежной редакции до телевизионного героя страны и гендиректора ОРТ — самого крупного и влиятельного телеканала того времени. Подробнее о личности Владислава Листьева — в материале ФАН.
Биография
Владислав Листьев родился в Москве 10 мая 1956 года в семье Николая и Зои Листьевых. Его отец работал мастером на заводе «Динамо», а также руководил штабом народного контроля (орган, который следил за выполнением государственных планов, включая закупки в магазинах). Мать была копировщицей в проектной организации.

Еще будучи подростком, Листьев увлекся спортом. В 1971 году он поступил в спортивную школу-интернат имени братьев Знаменских (сегодня — спортивная школа олимпийского резерва «Юность Москвы» по легкой атлетике имени братьев Знаменских). Листьев неоднократно занимал призовые места на всесоюзных соревнованиях по бегу среди юношей и юниоров. Он стал кандидатом в мастера спорта.
Global look press, Mikhail Svischev
В середине 1970-х Листьев проходил срочную военную службу во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (Московская область). В 1977 поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на факультет журналистики.

В 1987 году начал работать в молодежной редакции Центрального телевидения. Листьев был одним из ведущих информационно-развлекательной телепрограммы «Взгляд» вместе с Александром Политковским, Александром Любимовым, Артемом Боровиком, Владимиром Мукусевым и другими. Передачу считали символом перестройки в Советском Союзе.

30 сентября 1990 года Листьев стал одним из основателей телекомпании «ВИD» («Взгляд и другие»). Она выпускала телепередачи для Первой программы Центрального телевидения, позже — для телекомпании «Останкино».
Global look press, Evguenii Matveev
В 1991–1993 годах Листьев — генеральный продюсер, в 1993–1995 годах — президент телекомпании «ВИD». Он автор и ведущий популярных телепередач — «Час пик» (первое отечественное телеинтервью), «Тема» (первое отечественное ток-шоу), «Поле чуде» (первая игра с денежными призами). Участвовал в создании шоу «Угадай мелодию», «Серебряный шар», «Звездный час», «Гонки на выживание» и «L-клуб».
Два выстрела
1 марта 1995 года Листьев провел эфир программы «Час пик», который был посвящен борьбе с наркотиками. Он поздравил россиян с первым днем весны, заметив, что это время года всегда дарит надежду, которая умирает последней. После съемки передачи Листьев поехал домой (Новокузнецкая улица, 30).
ТАСС, Панов Станислав
Владислав Листьев зашел в подъезд, стал подниматься по лестнице. В пролете между этажами его ждали двое убийц. Заметив его, они стали стрелять. Первая пуля поразила правое предплечье, вторая — попала прямо в голову.

На звуки стрельбы стянулись соседи. Они нашли тело Листьева в луже крови и вызвали сотрудников милиции. Портфель и деньги журналиста остались нетронутыми.
«В нем было два человека»
Журналист Александр Политковский, вспоминая легендарного коллегу, выразил мнение, что в одном теле Листьева уживались сразу два разных человека.
«Когда я с ним познакомился, он был совершенно обаятельным, привлекательным. Таким гулякой, гусаром, «поручиком Ржевским». Анекдоты, смех, алкоголь, женщины — все, что угодно… Он мог исчезнуть из поля зрения людей на несколько дней, потом возникнуть. Никогда не было плохого настроения. Он всегда был положительно настроен. Мы с ним закончили факультет журналистики. Поэтому нас это очень объединяло. Он учился на три курса младше, но был точно на таком же курсе, как и я. У него называлось —«Международная тележурналистика», а у меня был такой — «Работник телевидения со знанием иностранного языка». Но у нас было одно и то же отделение».
Александр Политковский
Журналист
Global look press, Mikhail Svischev
Он обратил внимание, что Листьев был в спортивной роте ЦСКА. Этот немаловажный факт также говорил о его положительном настрое. Однако потом, заметил журналист, в Листьеве произошла трансформация.
«А потом возникло совершенно другое ощущение, когда мы организовали телекомпанию «ВИD». Он в первый раз позаимствовал телепроект западной компании — «Поле чудес». И он превратился в совершенно другого человека. В того, который занимается эффективным бизнесом. Не буду говорить, что те форматы были заимствованы («Тема», «Поле чудес», «Час Пик») — все это было привнесено откуда-то. Но это сделано было очень творчески и классно. Безусловно, Листьев никогда не говорил, что это он придумал. Это был совершенно другой человек — эффективный менеджер, который спокойно, четко и понятно создавал команды. И они эффективно работали и приносили известность телекомпании «ВИD». Я всегда гордился, что знаком с таким человеком. Он всегда активно включался и помогал, когда у меня были проблемы».
Александр Политковский
Журналист
ТАСС, Малышев Николай
«У нас была такая присказка «минус 500» — минус 500 рублей. И при мне однажды он одного режиссера ругал и говорил: «Ну я же тебе сказал, что нельзя это делать. Ты же помнишь?» «Да, помню, но там красивый кадр был». «Ты не должен был его делать, потому что должен был выполнять только свою работу. Поэтому не обижайся: минус 500». Он эти вещи делал не по-скотски. Совершенно нормально».
Александр Политковский
Журналист
По его словам, в Листьеве произошла очень жесткая перемена. В начале «Взгляда» он был более комфортен, приятен в компании.
«Здесь же он был более ограничен, четок. Его реклама «Поле чудес» с большой собакой — они создали компанию и ездили вокруг Европы на корабле, на котором крутили барабан и зарабатывали большие деньги. Это были два разных человека. Они интересны по-своему, безусловно».
Александр Политковский
Журналист
«До сих пор больно»
Журналист Владимир Мукусев заметил, что каждое 1 марта на протяжении многих лет дается ему очень тяжело.
«Надо бы уже с холодной головой к этому относится. И тем не менее до сих пор больно. Не проходит она. Я уже несколько лет назад понял, что она уже и не уйдет, пока я не уйду. Почему я об этом говорю? Чудовищная несправедливость произошла с Владом. Ушел самый талантливый из нас, если иметь в виду нас — «взглядовскую» команду. Он ушел на взлете, когда делалось телевидение, когда советское телевидение умирало, а второе еще только рождалось. И во главе этого оказался он. Это какой-то злой рок. За что? Это до сих пор у меня вызывает вопросы, хотя я знаю об этой смерти все или почти все. Этого быть не должно».
Владимир Мукусев
Журналист
Global look press, Mikhail Svischev
По его словам, с этой дикой, страшной, несправедливой смертью он не может никак примириться.
«Я не могу сказать себе: «Ну хватит, ты вроде взрослый мужик уже, сам уже уходящая натура. Скоро вы встретитесь с Листьевым. Перестань по этому поводу волноваться и комплексовать. Перестань. Все равно уже не вернешь. Внутри боль».
Владимир Мукусев
Журналист

В честь Владислава Листьева названы улица в городе Армавире (Краснодарский край) и астероид главного пояса 4004 List'ev.

Автор: Илья Головнев